Pablo Motos, operado de urgencia: "Salí de la anestesia sin saber muy bien dónde estaba"

El presentador Pablo Motos ha sufrido un percance que le ha llevado al hospital, donde ha tenido que ser operado de urgencia por una rotura del tríceps, el músculo de la parte posterior del brazo.

Era el propio presentador de El Hormiguero el que anunciaba su estado, subiendo una foto a su cuenta de Instagram en la que se le veía con el brazo en cabestrillo y completamente vendado.

"Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia", decía el presentador sin dar muchos más detalles, aunque sí adelantaba que había sido un gran "susto".

Fuentes cercanas al presentador han informado a 20minutos.es de que el accidente se produjo mientras Motos entrenaba, una actividad a la que el presentador de Antena 3 le dedica mucho tiempo.

"Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto", decía Pablo Motos sobre la imagen, en la que aparece en la habitación del hospital, con una sábana sobre los hombros y aún con el gotero puesto.

A pesar de lo aparatoso del accidente a Motos y su esposa aún les queda humor, "ahora me llama Supermanco", revela el presentador, que además ha anunciado que la lesión no le impedirá ir al programa esta noche, donde lo contará "todo".