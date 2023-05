Carl Von Clausewitz describía en su celebérrimo De la guerra la esencia del conflicto y entremezclaba las acciones bélicas con el azar, las pasiones y el juego de la política. Acuñaba el término "niebla de la guerra" para referirse a ese conjunto de fenómenos que hacen que incluso el mejor plan llevado a la práctica acabe siendo un desastroso fiasco por esa "fricción" que se produce entre lo que debiera ser y lo que realmente ocurre. En definitiva, se trata de librar una guerra para imponer nuestra voluntad al adversario, ganar las batallas decisivas —porque todas es prácticamente imposible ganarlas— y conseguir el objetivo final de dominación que compense toda la pérdida y destrucción que aquella lleva aparejadas.

Una guerra no se puede ganar manteniendo de forma permanente una actitud defensiva. Es cierto que esa actitud favorece al defensor al permitirle ganar tiempo, ahorrar medios y concentrar esfuerzos en los puntos más vulnerables, pero si no va más allá, si no logra que el adversario alcance el punto culminante y agote su potencia ofensiva, no conduce más que a prolongar el conflicto y a favorecer que alcance esa situación de frentes estabilizados en la que es aún más difícil y costoso reaccionar ofensivamente.

Por el contrario, realizar una reacción ofensiva contra un adversario en posición y organizado defensivamente en frente y profundidad requiere una serie de condiciones sin las cuales no tiene sentido iniciar una operación de esas características. A saber: superioridad en el enfrentamiento que supone más y mejores medios humanos y materiales en la zona de ruptura del frente, apoyos de fuego terrestre y aéreo que anulen la capacidad del adversario, medios de paso, remoción y superación de obstáculos, medios de inteligencia reconocimiento y vigilancia que permitan anticiparse a los movimientos del adversario y, sobre todo, unas unidades de segunda línea y reserva que permitan una vez roto el frente profundizar por las brechas, ensancharlas, asegurar los flancos e impulsar el avance en profundidad hasta alcanzar el objetivo operacional.

El atacante elije dónde, cómo y cuándo iniciar la acción. El defensor decide dónde, cómo y cuándo retrasar el avance, detenerlo si es posible, y contraatacar para destruir las fuerzas adversarias inmovilizadas. Entre uno y otro se desarrolla un juego tan viejo como la guerra: la decepción, el engaño y la sorpresa, que solo se puede alcanzar si la decepción tiene éxito y el secreto se ha podido conservar hasta el momento último en el que se desarrolla el esfuerzo principal.

El ejército de la Federación Rusa ha fortificado un frente de unos 800 kilómetros en sucesivas líneas. No puede defenderlo todo con la misma intensidad, así que se articula en núcleos de resistencia principales protegidos por obstáculos de detención y canalización que serán batidos por toda clase de fuegos con la esperanza de detener la acción ofensiva, proteger a toda costa la península de Crimea y el corredor terrestre que la conecta con la Rusia continental y destruir a las fuerzas ucranianas detenidas y batidas por el fuego con el empleo de sus reservas acorazadas. El Ejército de Ucrania decidirá una zona de ruptura que a su vez dividirá en porciones más pequeñas —frentes de ruptura— donde concentrar los esfuerzos de sus apoyos de fuego y combate y sus elementos de maniobra. Simultáneamente, pondrá en marcha un plan de decepción con acciones sobre el frente de distinto alcance y profundidad para dificultar todo lo posible la identificación del esfuerzo principal hasta que ya no sea posible detenerlo y desarrolle toda su capacidad ofensiva con rapidez, potencia y continuidad. Audacia, intuición, experiencia y… ¡suerte! Eso era lo que respondía Napoleón cuando le preguntaban qué quería que tuvieran sus generales, ¡suerte!