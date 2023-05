"Me sentí acosada, un día me encerré en mi habitación": la exjefa de Asraf Beno habla en 'Fiesta'

Marta, la exjefa de Asraf Beno, acudió a Fiesta para, según su opinión, desenmascarar al concursante de Supervivientes. La que fuera jefa del actual novio de Isa Pantoja aseguró que se sintió acosada por él y desveló el infierno que, según ella, vivió junto al superviviente.

Además, relató un episodio que no deja en muy buen lugar a Asraf, que, según contó Marta, tuvo comportamientos muy poco adecuados con ella e incluso invadió su intimidad grabando un video de su ropa.

"Mi experiencia con él esos nueve días fue horrorosa. Horrorosa hasta llegar al punto de tener que encerrarnos en una habitación con pestillo porque yo me sentía acosada", destapó.

"Lo que pasó conmigo fue que no entré al trapo, me encerré en mi habitación por la noche con pestillo, venía de madrugada, tocaba y forzaba la puerta. Me dio miedo, me fui de la casa al día siguiente", detalló Marta.

Se refiere a la época en la que Asraf trabajó como camarero de una caseta de las fiestas de Alicante, en septiembre de 2017. Según su exjefa, el modelo no estaba allí para trabajar sino para "ver qué pescaba cada noche".

Además, y siempre su relato, Asraf habría llegado a un acuerdo con Omar Montes para poder entrar en Gran Hermano. Así, explicó que Isa Pantoja, la que ahora es su actual pareja desde que se conocieran en el reality, no sabía nada y que la relación entre ambos empezó como una trampa.

egún contaba Asraf, aseguró en su relato Marta, pese a que Isa "no fuese su prototipo", tenía que hacer lo que fuese para poder entrar en el mundo de la televisión.