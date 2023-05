Ana Obregón pidió a Alessandro Lequio que fuera el padre legal de Ana Sandra, pero se negó

La relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio vive uno de sus peores momentos. Un mal rollo que se ha hecho patente desde que se conoció el nacimiento de Ana Sandra, hija de Aless, el hijo que ambos tuvieron y que falleció en 2020, ya que los ha distanciado aún más, porque sus posturas son radicalmente opuestas sobre la gestión de este tema.

Según señala Lecturas, Alessandro mantiene una postura delante de las cámaras y otra distinta detrás. Además, dice la revista, de momento no tiene la intención de conocer a su nieta.

Mucho antes de que llegara al mundo la bebé, Ana Obregón le hizo una petición a Alessandro Lequio. Según Informalia, la presentadora le pidió al colaborador de televisión que asumiera en términos legales la paternidad del bebé, algo que fue tajantemente rechazado por el italiano, que, cuenta este medio, "se ha negado a firmar ningún papel en el que eso constara".

Pero la cosa no queda ahí, ya que, siempre según la misma información, la actriz, cuando se encontró con la negativa por parte de su ex, le volvió a insistir para reconsiderara su postura, ya que ella no quería que Ana Sandra fuera una hija sin un padre que constara legalmente como tal.

Además, sostiene este medio, Obregón pensó en Alessandro también porque en determinados países es más sencillo obtener los permisos para llevar a cabo un proceso de adopción por gestación subrogada si los solicitantes son dos, una padre y una madre.

Hay que recordar que, aunque Aless Lequio, fallecido en 2020, es, según sostiene Ana, el padre biológico de Ana Sandra, no consta como tal a efectos legales, tal y como era el deseo de la actriz.