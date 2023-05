Serbia, el paraíso europeo de las armas, activa todas las alarmas tras sufrir dos tiroteos en tres días

La operación Torbellino. Así se llamó el despliegue con el que la Policía serbia logró detener a U. B., de 21 años, después de que matase a ocho personas e hiriese a otras catorce en la ciudad de Mladenovac, al sur de Belgrado. Este era el segundo tiroteo en cuestión de horas en el país, después de que un alumno atacase a sus compañeros en un colegio de la capital, dejando nueve fallecidos. Dos tiroteos en menos de una semana. ¿Es esto normal en Serbia? No del todo, pero los datos de armas hacen que las alarmas tengan que estar encendidas.

El Gobierno de Aleksandr Vucic ha reaccionado a los hechos. "El autor no verá la luz del día, es un ataque a nuestro país", aseguró el presidente sobre el segundo incidente, y anunció medidas drásticas. "El Ministerio del Interior tomará todas las medidas a su alcance para que quienes posean armas ilícitas, las entreguen. Si no las entregan, las vamos a encontrar, y las consecuencias serán nefastas", sentenció.

Por partes, el primer tiroteo se produjo el pasado miércoles cuando un adolescente de 13 años, Kosta K., mató a ocho compañeros de clase y al guarda de seguridad de su escuela en el centro de Belgrado. Además, causó heridas de gravedad a una maestra y a otros seis compañeros. Esta fue la peor tragedia escolar del último siglo en Serbia. "Disparé porque soy un psicópata", dijo el joven antes de ser detenido. Algunos de los demás alumnos revelaron que se referían a él como "empollón" porque "sacaba muy buenas notas en todo".

Tras lo sucedido el Ejecutivo declaró tres días de luto nacional y en medio de ese periodo llegó el segundo tiroteo. Según las informaciones recogidas por el diario Vecernje Novosti, el suceso tuvo lugar después de una discusión con un agente de policía. El joven fue a su casa a por un arma automática y disparó contra varias personas, tras lo que se dio a la fuga. El autor del tiroteo habría realizado otros disparos de forma aparentemente indiscriminada en al menos un pueblo más, Sepsin, muy cerca de Dubona.

U. B. fue arrestado, aseguraron los agentes, "tras una extensa búsqueda" y es que durante las operaciones de búsqueda y captura, las fuerzas de seguridad cortaron las carreteras de acceso a ambos pueblos, mientras que fue desplegado un helicóptero para ayudar en las tareas. Asimismo, entre las armas encontradas durante el registro de la casa había una carabina con óptica, un fusil automático sin número de serie, una pistola, dos silenciadores, un cuchillo de caza, cuatro granadas de mano, y abundante munición de distintos tipos.

Los estragos de la guerra se notan

En Serbia no son habituales este tipo de hechos, pero no porque sus ciudadanos no posean armas. Según los últimos datos disponibles del Small Arms Survey se trata del tercer país del mundo donde los civiles tienen más armas por cada cien habitantes (39,1), solo por detrás de Estados Unidos (120,5) y de Montenegro (39,1). Se podría incluir por delante del país balcánico a Yemen, con un dato de 52,8 armas de fuego por cada 100 civiles, pero este caso es particular al tratarse de un territorio en guerra desde hace años.

No es demasiado sorprendente que Serbia (y Montenegro) tengan esos datos una vez que se mira al pasado: todavía la marca de la guerra de los Balcanes, en los noventa, sigue muy presente. Es cierto que Suecia y Finlandia tienen también cifras muy elevadas, pero en su caso están directamente relacionados con la caza. En el caso serbio el trasfondo es bélico. Y es que, además, el conflicto en Yugoslavia dejó 140.000 muertos y unos cuatro millones de desplazados.

En ese escenario, Vucic anunció una serie de medidas urgentes para reducir el número de personas que pueden poseer armas. Según dijo, en Serbia, un país de 6,8 millones de habitantes, hay unas 760.000 armas en manos de unas 400.000 personas, una de las mayores ratios del mundo. Y avisó: "Con las armas ilegales las penas serán más altas". Al mismo tiempo el presidente anunció que todos los portadores de armas, incluidos los cazadores, serán sometidos a diferentes pruebas semestrales y anuales, que abarcarán también exámenes psiquiátricos, médicos y psicológicos.

En Europa, de todos modos, el nivel de tenencia de armas entre los civiles no es muy alto. Irlanda, Eslovaquia, Reino Unido, Holanda o Polonia están a la cola de la clasificación, y España pertenece a ese grupo (con poco más de siete armas por cada 100 habitantes). Francia, Alemania o Portugal sí tienen cifras más altas. Por otro lado, hay algunos países como Suiza, la República Checa o Austria que tienen legislaciones muy permisivas y que, por ejemplo, permiten tener a sus ciudadanos armas en casa para usarlas en caso de defensa propia.