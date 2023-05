Samantha, en 'First dates': "Está feo que lo diga, pero me considero un partidazo"

“Está feo que lo diga, pero me considero un partidazo. Soy una chica súper interesante, he vivido fuera, tengo mundo, y soy muy simpática”, afirmó Samantha en su presentación este jueves en First Dates.

La costarricense comentó que “me adapto al ambiente donde estoy, llevo ya 3 años en España y vine por estudios. Eso me hace ser extrovertida, pero al mismo tiempo casera y tranquila”, el contó a Carlos Sobera.

Su cita fue Alberto, que comentó nada más llegar al restaurante de Cuatro que “soy una persona muy agradable, siempre me estoy riendo, nunca estoy decaído o de mal humor”.

Aunque Samantha comentó que el onubense le parecía muy guapo, le encontró un defecto: “El acento andaluz me ha matado”, admitió la comensal al comenzar a charlar con su pareja de la noche.

Alberto y Samantha, en 'First Dates'. MEDIASET

Antes de que el presentador les llevara a la mesa, Alberto señaló que “Samantha realmente no es mi tipo, pero no pierdo nada por conocerla”. Durante la cena, el primer tema que la costarricense quiso abordar era cómo le había ido en el amor al estudiante en Madrid.

“Quiero entrar en el salseo porque te imagino ligón y juguetón”, afirmó la comensal. Entre risas, el onubense reconoció que “la noche en la capital es peligrosa, pero por ahora me ha ido bien. Eso sí, ahora estoy en un momento en el que quiero conocer alguien especial”.

Alberto y Samantha, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos se tomaron el postre en el privado, donde las bolas del amor quisieron que, lo primero que tenía que hacer Alberto darle un beso a la costarricense, y los dos lo hicieron con pasión.

Al final, Samantha sí que quiso tener una segunda cita con Alberto porque “me pareció que conectamos y estuvimos muy cómodos”. El onubense, por su parte, también comentó que le apetecía volver a quedar: “Es una chica muy risueña y cercana”.