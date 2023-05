Tía y sobrina acuden a 'First dates' en busca del amor, pero las dos fracasan en sus citas

First Dates recibió este jueves a Rosa y a Tania, tía y sobrina, que acudieron a la vez al restaurante de Cuatro en busca del amor: "Para mí es muy importante en mi vida, me he apoyado mucho en ella. Es mi confidente", comentó Tania.

Carlos Sobera les propuso que la joven se sentara en la mesa a esperar a su cita mientras Rosa le recibía en la barra del local para ver su reacción: "Así le puedes entrevistar y ver de qué pie cojea", comentó el presentador.

Tania y Rosa, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambas se mostraron conformes con la propuesta del conductor del programa y Tania se dirigió dentro del local a la espera de ver entrar a su pareja de la noche. "Esto va a ser interesante", aseguró Sobera.

Su cita fue Diego: "Soy muy asturiano, me encanta el monte, ir al río en verano a bañarme, la fabada, los cachopos… Pero ligo muy poco", comentó el diseñador web a su llegada a First Dates.

El asturiano puso cara de circunstancias al ver a Rosa, pensando que el equipo del programa se había equivocado con la elección de pareja que le habían hecho. Pero Diego mantuvo el tipo y se puso a charlar con la gaditana: "Creo que me la han puesto un poco mayorcita".

Rosa y Diego, en 'First Dates'. MEDIASET

"No me gusta para mí, mejor para otra persona que hay ahí sentada", afirmó Rosa, dejando muy sorprendido al diseñador web, hasta que le explicaron que ella no era su cita, sino Tania, su sobrina.

El comensal se sentó con la gaditana y comenzaron la cena y a conocerse un poco más en busca de puntos en común que les unieran pese a los kilómetros que separaban sus hogares.

En la barra, Rosa recibió a Ángel, su cita: "He sido militar, fui a la universidad en Estados Unidos, he sido funcionario para el gobierno estadounidense… De joven me quería comer el mundo y al final, con 54 años me he quedado solo", afirmó el madrileño.

Ángel y Rosa, en 'First Dates'. MEDIASET



Ambos pasaron al restaurante para cenar y averiguar si, aparte de residir los dos en Andalucía, tenían más cosas en común. Ya en la mesa, Ángel no paró de decirle cosas bonitas, mientras que ella admitió que "me encantan los piropos elegantes".

Cuando las dos parejas concluyeron sus veladas, tuvieron que decidir si querían una segunda cita o no. Los primeros en decidirse fueron Tania y Diego. Mientras que el asturiano sí que quiso volver a quedar, la gaditana, no.

Diego y Tania, en 'First Dates'. MEDIASET

Si la sobrina prefirió no tener una segunda cita con el diseñador web, la tía tampoco quedó muy convencida de una vida en común con Ángel, por lo que prefirió no volver a quedar: "No me ha saltado la chispa", confesó la gaditana.