Sindy Takanashi asegura que se quedó "ciega y sorda de un oído" tras entrevistar a Irene Montero: "Tuve que ir a urgencias"

Sindy Takanashi ha reaparecido en otro pódcast después de desactivar su cuenta de Twitter tras publicar su entrevista con Irene Montero en su propio programa, Queridas Hermanas.

En esta ocasión ha sido en el espacio de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes. La influencer le ha confesado a su amiga la razón por la que decidió cerrar su perfil. De hecho, ha revelado que su objetivo final es "dejar las redes".

"Nunca he hablado de esto públicamente, pero mi objetivo real en la vida es irme de redes sociales", ha comentado: "Yo tengo una productora y las cosas están yendo realmente bien".

"La gente me ve en redes sociales, pero trabajo doce horas al día detrás de cámara", ha añadido: "Si las cosas siguen así, no creo que me quede mucho delante de redes".

Por eso, ha decidido no volver a reactivar su perfil en Twitter tras la gran polémica que supuso su entrevista con la ministra de igualdad. La presión por el intenso debate generado fue tal que tuvo que ir a urgencias, ha asegurado.

"El otro día estuve en el hospital porque me quedé sorda de un oído y ciega", ha recordado: "Todo eso fue por el estrés tras la entrevista con Irene Montero y fíjate que no ha sido una entrevista en la que he recibido mucho odio".

Fue sin duda uno de los programas de su pódcast más comentados, posicionando en su contra aquellas mujeres que la habían estado apoyando hasta ahora y generando un torrente de opiniones sobre sus posiciones sobre la Ley Trans.