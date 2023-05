Laura Escanes, contra Ana Obregón: "No estoy de acuerdo con lo que ha hecho, no me gusta"

Laura Escanes ha sido la última en pronunciarse sobre el caso de Ana Obregón. En una charla con su amiga, Sindy Takanashi, invitada del duodécimo capítulo de Entre el Cielo y las Nubes, la influencer se confiesa abiertamente sobre todo lo que ha pasado con la presentadora y actriz a raíz de dar la bienvenida a la pequeña Ana Sandra, nacida por gestación subrogada.

"¿Qué pensáis de lo de Ana Obregón", les preguntaba una seguidora. "¿Qué piensas tú?", le cuestionaba Sindy a la ex de Risto Mejide. "Yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho. No me gusta ni lo que ha hecho ni hacer una portada en la revista con la niña", criticó Laura Escanes.

Por su parte, la actriz, que sigue en Miami tras el nacimiento de su nieta, hija de su fallecido hijo, Aless Lequio, es este miércoles noticia porque, según Semana, ha contratado a un guardaespaldas.

Y lo ha hecho, siempre según la versión de la publicación, porque está "preocupada" y "temerosa", ya que en los últimos tiempos ha recibido "mensajes intimidatorios" que han alarmado a la presentadora.

Así, cuenta Semana, esta ha contratado a Delfín Fernández, una persona de seguridad muy conocido en España en los 2000 debido a sus célebres clientes, entre ellos Antonio Banderas, David Beckham y la propia Ana Obregón, cuando se enteró de que aparecía en una lista como posible objetivo preferente de la banda terrorista ETA.

La publicación destaca también una reciente visita al pediatra en Miami, donde la actriz coge en brazos a la bebé. Para ello quiso que le acompañara su antiguo guardaespaldas.

"Todo ha ido estupendamente. La niña ha engordado un montón en las últimas semanas y está de maravilla", cuenta la revista que dijo la actriz a su equipo de seguridad nada más salir de consulta.