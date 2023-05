Esmeralda Moya desvela la enfermedad que padece su padre: "Me lo quita poco a poco"

La actriz y modelo española Esmeralda Moya ha tenido las fuerzas necesarias para hablar de la dura situación que atraviesa su familia desde hace 6 años. A través de un profundo pero desgarrador escrito, publicado en su cuenta de Instagram, ha confesado que su padre, Ángel Moya, padece Párkinson.

Unas palabras que han emocionado a sus fans y en el que son evidentes la admiración que siente por él, pero también su dolor al ver como con el paso del tiempo aparecen nuevos síntomas. "Mi padre es un hombre fuerte y valiente. Lucha y es un león, siempre lo ha sido y nunca dejará de serlo", empezó escribiendo la intérprete de Los protegidos en un post.

Para la de Torrejón de Ardoz, Ángel Moya es su "héroe". "Junto a mi madre, me ha enseñado a ser una mujer libre e independiente, él me ha enseñado a defenderme en la vida sin prejuicio ni rencor", manifestó. "Mi padre lucha cada día para que su movilidad, sus fuerzas y sus ganas no se vean afectadas con el paso de los días y su cabeza no nos abandone…", confesó visiblemente triste.

Esmeralda Moya también aprovechó la ocasión para destacar que al principio ella y su familia no sabían que hacer para ayudar a Ángel y que, por supuesto, la enfermedad les tomó por sorpresa. "Hemos tenido un gran apoyo de amigos, médicos y de la asociación y enseguida, nos hicimos con ello y mi madre le habilitó la casa para que estuviera cómodo y feliz", expresó quien fuera Victoria Eugenia Montes en Tierra de lobos.

En el escrito, la actriz ha dejado entrever el temor que siente de perderle y que su mayor deseo sería "parar esta enfermedad tan maldita que golpea sin piedad y de manera descarada contra los enfermos y familias". "Deseo con todas mis fuerzas que frene, que se estabilice, que no avance, pero el tiempo corre como arena entre mis manos y es un dolor desgarrador", explicó.

"Hoy es la primera vez en 6 años que hablo de esta enfermedad tan dura y que me va quitando poco a poco a mi padre", confesó y, además, agradeció a todas aquellas personas que le han brindado su hombro y le han ayudado a sobrellevar la situación. "Mi padre tiene párkinson. Y sí, a pesar de todo sigue luchando, sigue siendo valiente y un león. Y lo más importante, mi héroe", fueron las últimas palabras que acompañan a una imagen en blanco y negro y cuyo protagonista es Ángel Moya.