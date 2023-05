Taylor Swift tiene nuevo novio, el músico Matty Healy, y 'cierra' las puertas a Alonso

Es una pena para Fernando Alonso y para toda la broma viral que se había perfeccionado meme a meme sobre su posible relación con Taylor Swift. Sin embargo, la artista de West Reading, que acaba de romper su relación de seis años con Joe Alwyn, parece que tiene nuevamente ocupado su corazón. Según The Sun, está saliendo con Matty Healy, cantante del grupo The 1975.

El periódico británica va más allá, añadiendo que Taylor, de 33 años, y Matty, de 34, se ven preparados para hacer público su romance este mismo fin de semana en Nashville, en el estado de Tennessee, donde la cantante tiene un concierto de su gira The Eras Tour.

"Ella y Matty están locamente enamorados", ha dicho una fuente cercana a la autora de éxitos como exile, All Too Well o Shake It Off. "Es muy pronto aún, pero se les ve bien. Ya salieron una primera vez, de manera muy breve, hace casi diez años [fue en 2014], pero sencillamente es que sus timings no funcionaron juntos", ha añadido.

Según la fuente, no habría problemas de triángulos amorosos porque "Taylor y Joe en realidad se separaron en febrero, por lo que no hubo absolutamente ningún cruce", si bien parece olvidar, de manera consciente o no, que Swift apareció por sorpresa en un concierto de The 1975 en Londres en enero, que se hizo popular proque fue donde cantó por primera vez su éxito Anti-Hero.

"Tanto Matty como Taylor han estado de gira durante las últimas semanas, por lo que han sido muchas videollamadas y mensajes de texto, pero ella no puede esperar para verlo de nuevo", ha agregado la fuente, que aún así matiza que "como son dos megaestrellas internacionales, ambos entienden las presiones de los trabajos de los demás mejor que nadie", convirtiéndose entonces en "un gran apoyo para sus respectivas carreras".

"Ambos están tremendamente orgullosos y con muchas ganas en esta relación y, a diferencia de la última que tuvo Taylor, la cual se mantuvo fuera del ojo público de manera deliberada, ahora ella quiere 'tener el control' de este romance y no ocultarlo", ha puntualizado el informante.

Este ha finalizado: "Taylor solo quiere vivir su vida y ser feliz. Ella les dijo a sus amigas que Matty volaría a Nashville durante el fin de semana para apoyarla en el siguiente paso de su gira".