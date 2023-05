Hallan a dos niños de 10 años trabajando en un McDonald's de Louisville hasta altas horas de la noche

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha encontrado a dos niños de 10 años trabajando en un restaurante McDonald's de Louisville (EE UU) hasta altas horas de la madrugada, según ha afirmado este martes en un comunicado.

La división de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo investigó a tres franquicias: Bauer Food LLC, Archways Richwood LLC y Bell Restaurant Group I LLC. Estas tres empresas operan un total de 62 franquicias de McDonald's en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio y durante el proceso de investigación se descubrió que emplearon a un total de 305 menores para trabajar más de lo que la ley permite.

Por el incumplimiento de estas leyes federales que defienden al menor del abuso laboral, los tres franquiciados han sido condenados a pagar 212.000 dólares (unos 192.000 euros). "Muy frecuentemente, los empleadores no cumplen las leyes de trabajo infantil que protegen a los trabajadores jóvenes", explica Karen Garnett-Civils, director de la División de Horas y Salarios de Louisville. "Bajo ninguna circunstancia debe haber un niño de 10 años trabajando en una cocina rápida alrededor de parrillas, hornos y freidoras calientes".

La regulación estadounidense en materia laboral infantil limita los tipos de trabajos que pueden realizar los empleados menores de edad y las horas que pueden trabajar. Los límites de horas para jóvenes de 14 y 15 años incluyen: "El trabajo debe realizarse fuera del horario escolar; No más de 3 horas en un día escolar, y no más de 8 horas en un día no escolar. No puede empezar antes de las 7:00 a.m. ni continuar después de las 7:00 p.m.".

Si bien la mayoría de los casos de violaciones de trabajo infantil involucran a menores que trabajan más tarde de lo que permite la ley, la división encontró 688 menores empleados ilegalmente en trabajos peligrosos en el año 2022, el recuento anual más alto desde el 2011. Entre ellos se encontraba un menor de 15 años. menor de edad herido mientras usaba una freidora en un McDonald's en Morristown, Tennessee en junio de 2022 .