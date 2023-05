Un menor inimputable, una lista con los nombres de los 16 compañeros a fusilar... qué se sabe de la masacre en Belgrado

Poco después de las ocho de la mañana del miércoles Kosta Kecmanović, un adolescente de 13 años calificado como académicamente "ejemplar", sacó de su mochila un arma y disparó a la profesora de historia, a varios compañeros y al guardia de seguridad de su escuela en el centro de Belgrado antes de avisar él mismo a la Policía. Esto es lo que se sabe de la peor tragedia escolar en Serbia del siglo XXI, que se ha saldado con nueve fallecidos, un adulto y ocho estudiantes: siete niñas y un niño.

Tiroteo en la escuela

Pasaban las ocho y media de la mañana, y según testigos, el alumno Kosta Kecmanović, de 13 años, entró en clase de historia en la escuela Vladislav Ribnikar y comenzó a disparar. Primero a la maestra y después a varios de sus compañeros. En su huida del aula dispararía también a un guardia de seguridad. Como consecuencia, murieron nueve personas, el guardia y ocho estudiantes (siete niñas y un niño). También resultaron heridas otras siete personas, la docente y otros seis alumnos más. El agresor fue arrestado en el patio del colegio donde se produjo la masacre y después de que él mismo avisara a la Policía.

Un menor inimputable

No están aún claros los cargos contra el niño, que todavía no ha cumplido los 14 años, la edad mínima de responsabilidad penal. Fue descrito como un alumno modelo, pero que había sacado malas notas en la asignatura de historia, precisamente la maestra a la que primero disparó. Según la Fiscalía Superior de Belgrado, el niño no es penalmente responsable en virtud de la Ley de delincuentes juveniles y protección jurídica penal de menores porque no tiene más de 14 años. Algunos compañeros han recordado que como era buen estudiante lo llamaban "el empollón" y que había estado en un cumpleaños el día anterior y no dio ninguna muestra de lo que estaba a punto de perpetrar.

Una lista de 16 estudiantes

Los investigadores, sin embargo, creen que el joven llevaba un mes planeando el ataque. Llevaba encima una lista con las 16 personas a las que quería matar, ocho niños y siete niñas y un nombre ininteligible. El chico practicaba con su padre en polígonos de tiro y con esa actividad había aprendido a disparar. Había preparado, además, un esquema de la entrada a la escuela y de cómo llegar a las aulas en las que iba a disparar.

Armas legales del padre

El Gobierno serbio indicó que las dos pistolas que usó el presunto agresor tenían licencia y eran propiedad del padre del menor. El adolescente se las arregló para hacerse con estas dos armas y tres cargadores con quince balas cada uno. Y eso que el padre ha dicho a la Policía que guardaba las armas con permiso legal bajo llave.

La Fiscalía Superior de Belgrado informó de la detención preventiva durante 48 horas del padre del autor de los disparos, Vladimir Kecmanović (48), bajo la acusación de sospecha de graves delitos contra la seguridad general, cuya pena superior es de 12 años de prisión.

Hay heridos muy graves

Además de las nueve muertes, el adolescente causó heridas a otras siete personas. Una niña sufrió heridas graves en el cerebro, fue sometida a una difícil operación quirúrgica y su vida está en peligro, informaron fuentes hospitalarias. En otro hospital belgradense, tres niños y una docente fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas y uno de ellos, un menor con lesiones del tórax y la columna vertebral, sigue grave.

Motivos desconocidos

El presunto agresor fue arrestado en el patio del colegio donde se produjo la masacre, cuyos motivos aún se desconocen. Los agentes están revisando el domicilio del detenido sus pertenencias en busca de pruebas y revelaciones.

Testimonios de supervivientes

"Empezó a disparar al azar, primero le dio a la profesora de historia y luego siguió disparando. Mató a dos de nuestros amigos, me tumbé encima de ellos para que pensara que estaba muerta", relata al portal Nova una niña compañera del supuesto autor del tiroteo en una escuela de Belgrado.

Tres días de luto oficial

Los alumnos supervivientes y sus familias han depositado flores y mensajes en recuerdo de las víctimas. El Gobierno serbio ha declarado tres días de luto oficial en el país. Desde el Ministerio de Sanidad se informó de que el departamento de Salud Mental "organizará dos líneas telefónicas para todos aquellos que sientan la necesidad de apoyo psicológico".

Serbia es uno de los países del mundo en el que, proporcionalmente a la población, hay más armas en manos de particulares como legado de las guerras de desintegración de la antigua Yugoslavia en los años 90. Aunque los tiroteos con un gran número de víctimas no son frecuentes en Serbia.

Control de armas

El Sindicato de Trabajadores de Educación de Serbia se solidarizó con las familias de las víctimas y denunció el creciente clima de violencia en las aulas y pidió reforzar los controles de armas. "Debido a este tiroteo, todos deberíamos preguntarnos honestamente cómo hemos llegamos aquí y si hay vuelta atrás después de llegar al punto de que un menor dispare a matar", señala el comunicado. El sindicato exige "tolerancia cero para todas las formas de comportamiento violento, tanto de los niños como de los adultos" y reforzar el control de armas.

Masacres escolares en Europa

El tiroteo con mayor número de víctimas mortales ocurrido en Europa en los últimos años tuvo lugar el 17 octubre de 2018 en un instituto de la ciudad de Kerch, en Crimea (anexionada por Rusia) y en él murieron 20 personas y resultaron heridas otras 50 por los disparos de un alumno contra estudiantes y profesores. La siguiente peor tragedia en un centro educativo europeo, por número de víctimas, se produjo el 13 de marzo de 1996 cuando un hombre asesinó a tiros a 16 niños y a una maestra en un colegio de la localidad escocesa de Dunblane (Reino Unido) y después se suicidó. El 26 de abril de 2002 un joven mató a 16 personas y después se suicidó en venganza por su expulsión en un instituto de Erfurt (Alemania). Otras quince personas murieron el 11 de marzo de 2009 en Alemania por el ataque de un joven de 17 años en tratamiento psiquiátrico. También murieron quince personas, y otras 24 resultaron heridas, por el ataque de un exalumno a una escuela de la república rusa de Udmurtia, en los Urales, el pasado 22 de septiembre.

El 7 de noviembre de 2007 un estudiante de 18 años acabó con la vida de ocho personas en un instituto de enseñanza media de Tusula, en el sur de Finlandia, tras lo cual se disparó en la cabeza- También en Finlandia y apenas un año después, el 23 de septiembre de 2008, un estudiante mató a tiros a nueve compañeros y a un profesor de una escuela de formación profesional de hostelería en la localidad de Kauhajoki. El 11 de mayo de 2021 un exalumno de una escuela de Kazán, en la república rusa de Tatarstán, irrumpió a tiros en el centro educativo y causó nueve muertos y 23 heridos, la mayoría de ellos niños.