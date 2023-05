Una hija del médico de Colmenar relata las palizas que sufría: "Cogió un cuchillo, otras veces usaba un rodillo de amasar"

El caso del matrimonio acusado de maltratar a sus ocho hijos en un chalet de la localidad madrileña de Colmenar Viejo sigue dando que hablar debido a la crudeza de los relatos de las víctimas en sede judicial.

"Las palizas físicas ocurrían con frecuencia. Un día nos preguntó que si le íbamos a desobedecer, y le contesté que sí. 'Ah, que te pones chulita', me dijo. Y cogió, como siempre, un cuchillo. Otras veces usaba el rodillo de amasar o su propia mano", declaró una de sus hijas adolescentes sobre las palizas de su padre, según ha revelado el Mundo.

"La última vez, antes de denunciarle, me dejó un gran moratón en el brazo con el rodillo. Con el cuchillo nos daba en la cabeza, he tenido brechas", añadió esta hija de D. S. S., el médico de 56 años del hospital Gregorio Marañón detenido el pasado 29 de marzo junto a su mujer, acusados ambos de maltratar a sus hijos.

"Otra vez me dijo: 'Arrodíllate ante mí'. Lo hice y me pateó contra el radiador, pisoteándome la cabeza y la espalda", declaró también esta hija del médico.

Ante la pregunta de la jueza, admitió que otras personas ajenas al hogar familiar habían visto sus marcas, pero siempre las justificaba alegando caídas o peleas con sus hermanos: "La última lesión la vio mi mejor amiga y le dije que me había caído por las escaleras, que fue lo que me habían dicho mis padres que dijera".

Los suspensos en el colegio eran también motivo de palizas por parte de su padre, tal y como declaró: "No quería volver a casa, tenía miedo de lo que pudiera pasar tras haber suspendido tres asignaturas. Le dije a mi hermana que papá me iba a matar. Con mis amigas, del miedo, se me saltaron las lágrimas. Insistieron en preguntarme qué me pasaba y al final lo confesé: que mi madre y mis hermanos estábamos siendo maltratados desde hacía mucho tiempo".

Asimismo, explicó que su madre, que también llegó a ser detenida por la Guardia Civil, también era víctima de las agresiones de su padre: "Mi madre le tiene muchísimo miedo y él se cebaba: la tiraba al suelo, le pegaba patadas, le ahogaba contra la pared. Nosotros lo veíamos con una rabia interior que no te puedes imaginar las ganas de darle una hostia a mi padre".

No obstante, tanto el médico como la mujer han negado los hechos en sede judicial. Los ocho hermanos, de entre 4 y 14 años, se encuentran bajo la tutela de la Comunidad de Madrid en un centro de acogida.

Presuntos abusos sexuales

Estas revelaciones llegan después de conocerse que presuntamente D. S. S. también abusaba sexualmente de sus hijos. Así, una hija menor de 14 años explicó que, entre febrero y marzo de este año, el padre había llegado a obligarla a ver porno y a representar las escenas para él, según publicó El Mundo.

Según su testimonio, el padre la acusaba de haber mantenido relaciones sexuales y exigía que confesara con quién, pero ella negaba que lo hubiera hecho. Por ello, un día el progenitor decidió que la iba a "explorar": "Me pide que me quite los pantalones, luego las bragas... Y después que me tumbe en el sillón y ponga las piernas arriba y me empieza a tocar ahí abajo". El veredicto que emitió fue positivo.

"Me quedé en shock. Me pidió el nombre de con quién lo había hecho, 'que le iba a matar', pero yo nunca había tenido relaciones... Y otra paliza más porque no le decía la verdad", ha detallado la hija. Esas exploraciones, donde "llegó a meter los dedos mientras ponía cara de odio", se produjeron dos o tres veces, según la víctima