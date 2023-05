Nuevos detalles sobre la 'Casa de los Horrores' de Colmenar Viejo: desde maltrato por ver la tele hasta presuntas agresiones sexuales

El caso del matrimonio que presuntamente maltrataba a sus ocho hijos en el municipio madrileño de Colmenar Viejo continúa siendo investigado y cada vez se conocen más detalles. Las declaraciones de los menores y otros testigos ponen de manifiesto los malos tratos que recibían las víctimas y una de ellas señala, incluso, haber sufrido agresiones sexuales por parte de su padre.

Así lo recoge la investigación judicial, que también apunta que el padre castigaba a sus hijos por acciones tan corrientes como ver la televisión, leer un libro o abrir un perfil en redes sociales, según informa El País. A todo ello se suman las faltas constantes al colegio, justificadas con la firma de los padres, un ambiente muy insalubre en la vivienda y castigos que se basaban en encerrar a los menores.

La televisión estaba prohibida, llegando el padre a agredir a los menores si los encontraba viéndola. Fuentes cercanas a la familia aseguran que el padre había reconocido la prohibición tajante de la televisión porque solo "contaba mentiras". Los libros eran igualmente motivo de furia, como pone de relieve un día que el hombre se enfadó cuando una de las hijas llevó a casa el Reino de los Malditos, libro que le había prestado una amiga. Según él, el título contenía escenas "porno", por lo que decidió romperlo y le prohibió leer.

Pero una de las acusaciones más grave sería una supuesta agresión sexual que una de las niñas ha denunciado en una declaración. Así, la menor de 14 años ha explicado que, entre febrero y marzo de este año, el padre había llegado a obligarla a ver porno y a representar las escenas para él, apunta El Mundo.

Todo habría comenzado cuando su padre descubrió que ella y su hermana usaban Discord, una plataforma que usan los jóvenes para hablar online o unirse a canales de diferentes temáticas. Y es que uno de los motivos de ira del progenitor solían ser las redes sociales, pero la situación habría empeorado cuando, investigando esta red social, el hombre se encontró con contenido pornográfico.

"Vino a casa desde el trabajo por sorpresa. Se topó con ese tipo de material porno, pero nosotros nunca los habíamos visto, solo lo usábamos para tener amigos. A él se le metió en la cabeza que sí, pese a negárselo", ha contado la menor. Entonces, el padre, que no creía a sus hijas, las encerró y nos las dejó salir de casa ni para ir a clase "hasta decir la verdad".

Finalmente, las menores confesaron por miedo, pero él quería más respuestas o seguirían encerradas. Ahí fue cuando el hombre se obsesionó y, presuntamente, pidió a una de las niñas que representara el porno con él, ante lo cual ella se negó todas las veces. Sin embargo, siempre que desobedecía este le propinaba palizas.

El padre "obligó" a sus hijas a ver vídeos pornográficos

"'¿Me vas a desobedecer? Espérate que me levante'. Se levantó y me dio una paliza por negarme. Me dijo: 'Soy tu padre, me tienes que obedecer. Si me quieres, tienes que hacer lo que yo te diga'. A mi hermana también le pegó por negarse", ha reconocido la adolescente.

Y así fue cómo las "obligó a ver vídeos pornográficos" y empezó a tocar el cuerpo de una de ellas. "Nos decía: 'Como os gustan tanto los vais a ver conmigo'", ha declarado la víctima, quien, tras ser preguntada delante del fiscal y la juez, ha explicado qué tipo de vídeos "consumían".

Según su testimonio, el padre la acusaba de haber mantenido relaciones sexuales y exigía que confesara con quién, pero ella negaba que lo hubiera hecho. Por ello, un día el progenitor decidió que la iba a "explorar": "Me pide que me quite los pantalones, luego las bragas... Y después que me tumbe en el sillón y ponga las piernas arriba y me empieza a tocar ahí abajo". El veredicto que emitió fue positivo.

"Me quedé en shock. Me pidió el nombre de con quién lo había hecho, 'que le iba a matar', pero yo nunca había tenido relaciones... Y otra paliza más porque no le decía la verdad", ha detallado la hija. En esas exploraciones, donde "llegó a meter los dedos mientras ponía cara de odio", se produjeron dos o tres veces, según la víctima.

Además, ha contado que. ante una negativa de hacerle una "chupadita", su padre la obligó a tocar a su madre. "Ella tampoco quería, pero mi padre hizo lo que le salió de las narices". En este sentido, la menor ha exculpado a su madre de estos abusos y tampoco le reprocha que no hiciera nada cuando eran supuestamente maltratados por el padre.

Cabe recordar que el progenitor sigue trabajando como médico en el hospital Gregorio Marañón a la espera de que el juez decida sobre la petición de levantar la orden de alejamiento por parte de la madre, quien niega ser víctima de violencia machista. Fuentes jurídicos apuntan que la versión de la mujer es que "los niños han empezado a fantasear, que les han convencido los amigos y han exagerado la situación".

El matrimonio, de 56 y 44 años, se conoció hace 16 años en una clínica de Aravaca en la que él trabajaba como médico y ella como administrativa. Tras casarse ella dejó su empleo y tuvieron un hijo prácticamente cada año. Cuantos más hijos tenían, más habitual era que los compañeros escucharan al padre decir que era muy difícil llegar a fin de mes.