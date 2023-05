Mario González, de 'LIDLT 5', confiesa estar conociendo a Claudia Martínez, ex de Javi Redondo: "Han pasado cosas"

Aunque de la quinta edición de La isla de las tentaciones hayan pasado ya seis meses de su emisión, sus protagonistas siguen dando de que hablar. Y si no que se lo digan a Mario González, Claudia Martínez y Javi Redondo.

Este trío compuesto por quienes fueran pareja durante el programa y quienes se convirtieran en mejores amigos tras su paso por República Dominicana se ha visto envuelto en una polémica tras una exclusiva de Mario en Tentaciones After Show, el nuevo confesionario de Mitele para los participantes de este reality.

Lo primero que el joven ha querido aclarar es que la segunda oportunidad que se había dado con Sheila, madre del hijo que tienen en común, no ha funcionado: "Estábamos muy bien, incluso nos fuimos incluso de viaje, pero cuando llegamos aquí ella me planteó que no le estaba dando lo que ella necesitaba. Yo reflexioné y era verdad, me apetecía más estar con mis amigos. Por pensar en ella también, decidí dejarla y ser libre".

Aunque esa reflexión de querer estar solo parece que le ha durado poco. Y es que tras anunciar su ruptura, Mario ha confesado que está conociendo a una nueva chica y que, precisamente, se trata de Claudia. "Han pasado cosas", apunta el de Madrid ante los micrófonos de Tentaciones After Show para sorpresa de Cuqui y Jesús Bolín, los presentadores, que tildan la información de "bombazo".

Según su testimonio, asegura que ninguno de los dos se esperaba que fuera a suceder y que, en un principio, solamente era "atracción física". "Poco a poco fui notando que nos gustábamos y llegó un punto en que yo se lo planteé. Me llamó la atención para algo más", confiesa.

🚨 EXCLUSIVA AFTER SHOW 🚨



Mario y Claudia están conociéndose 😱 MENUDO BOMBAZO 😱



Ya disponible en @miteleplus el nuevo programa de #TentacionesAfterShow con las declaraciones COMPLETAS de la nueva historia de amor: https://t.co/cVMXVL0JEl#LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/H5vkxJjfl8 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) May 2, 2023

Tal y como relata el joven, ella le dijo que sí, a las horas se arrepintió de su decisión, pero después de reflexionarlo una segunda vez, parece ser que se estarían conociendo. Tanto Mario como Claudia saben que su decisión puede afectar a terceras personas, entre ellas Laura y Javi, quienes fueran sus respectivas parejas en el reality.

Precisamente sobre Laura, Mario asegura que Claudia se sentía mal por lo que estaba pasando y que esta la llamó para contárselo. "No creo que le afecte tanto porque estamos en otra etapa de la vida", comenta él.

Javi Redondo se pronuncia sobre la relación entre Claudia Martínez y Mario González

A quien sí parece que le está afectando es a Javi. Y es que tras salir la noticia a la luz, el joven publicó en sus historias de Instagram que se volvía unos días a Barcelona, ya que "no se encuentra muy bien". "Os imaginaréis el porqué", dicta en el vídeo que comparte con sus seguidores, con lo que haría alusión a la exclusiva de Mario.

Javi agradece el apoyo tras la exclusiva de Mario. JAVIREDONDO14 / INSTAGRAM

"No me apetece llegar a Madrid y encontrarme con cosas que no me van a hacer bien. Al final todo sale a la luz y cada uno se retrata y queda como lo que es", sentencia en sus declaraciones, sobre las que después ha compartido unos comentarios donde los demás compañeros de su edición opinaban sobre el tema.

Los comentarios de los demás compañeros de la edición. JAVIREDONDO14 / INSTAGRAM

Quien aún no se ha pronunciado sobre la exclusiva es Claudia. La joven subió por la noche una historia a su perfil de Instagram en la que decía que iba a hacer un directo para dar su versión. Una publicación que borró a los minutos de subirla, por lo que, de momento, no se sabe si hablará o no.

Claudia Martínez, en sus historias de Instagram. CLAUDIA.MARTINEZ / INSTAGRAM

Ha sido en la mañana de este miércoles cuando la joven ha publicado otra historia en la que asegura haberse dormido "a las cinco de la madrugada", algo que tendría que ver con todo este revuelo amoroso.