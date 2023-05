Mayka Rivera ha tomado la decisión de eliminar de su rostro un retoque estético que se realizó hace más de 5 años. La exconcursante de La isla de las tentaciones ha desvelado en su canal de MTMAD que busca verse más natural y es la razón por la que ha optado por una nueva imagen, que poco tiene que ver con cirugías estéticas.

La joven de 27 años aseguró que ha vuelto a acudir a una clínica estética, pero esta vez para retirar de sus labios el ácido hialurónico que se inyectó hace un tiempo atrás. "No sé si saldrá bien o no, pero seguramente sea la última vez que me veáis con estos labios", expresó en el vídeo.

Una vez allí, la de Murcia empezó a dudar en si quitarse el material o no, ya que la verdad es que ella está encantada con sus labios. "La verdad es que me gustan mis labios... Ahora no sé si me estoy arrepintiendo", manifestó la exparticipante. Mayka se apoyó en su novio, Alejandro Bernardos, quien la acompañó a la clínica y, además, apoyó la idea de quitarse ese material", asegurándole que sus labios se verían "mucho mejor".

La que fuera la novia de Pablo en LIDLT confesó que ella se había retocado los labios en varias ocasiones, pero sin extraerse el ácido hialurónico, lo que provocó que estos se endurecieran. El doctor le explicó que esto se debía al exceso de material y detalló cómo realizaría la intervención. "Tus labios tienen una forma muy bonita, pero hay material que se ha ido fuera. No quitaremos todo el ácido hialurónico, pero intentaremos darle un poquito más de naturalidad", expresó el médico.

"Yo no me quiero ver poco labio. Quiero quitarme para volver a ponerme lo que tengo, pero bien", aseguró la joven, antes de iniciar el proceso. Tras la intervención médica, Mayka Rivera afirmó que, aunque no estaba acostumbrada a verse así, quedó "encantada" con los resultados. "Ya se ve mi cara como era antes, la de toda la vida. Esta es mi cara sin labios", dijo en el vídeo.

"Llevaba muchísimo tiempo sin verme así. No tengo los labios tan finos, pero a mi me gustan más gorditos por lo que me lo voy a poner un poco más", admitió la exparticipante, quien además, aprovechó la ocasión para inyectarse un poco de ácido hialurónico en la nariz, algo que "prácticamente ni se nota".

Para finalizar, Mayka Rivera afirmó que ella no se ha realizado más retoques estéticos en su rostro. "No tengo complejo, me da igual enseñároslo. Mucha gente ha dicho que me he realizado varios retoques estéticos en la cara y no es así. Mi cara es tal cual la estáis viendo ahora mismo. Esta soy yo", zanjó.