Nerea, sobre su cita en 'First Dates': "Dicen que quién tiene manos grandes, lo de abajo también lo tiene grande, y eso me ha gustado"

"Me he puesto este jersey para mi cita en First Dates porque es lo más elegante que tengo. El resto de mi ropa tiene estampados de grupos de música", afirmó Jorge en su presentación este martes en el programa de Cuatro.

Jorge, en 'First Dates'. MEDIASET

El oscense le contó a Carlos Sobera que sus padres se conocieron en un programa de amor que conducía María Teresa Campos llamado Una carta María Teresa, donde se enamoraron y tuvieron cuatro hijos.

"Estoy en este mundo gracias a ella", comentó Jorge. "Si la tele influyó en el destino de tus padres, ahora lo hará en el tuyo. Vas a conocer a una chica perfecta", le dijo el presentador.

Su cita fue Nerea: "Las palabras que me podrían definir son sonrisa o risa. Con solo que me digan una palabra, ya me rio", comentó en su presentación la guipuzcoana.

Jorge y Nerea, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para cenar, donde comprobaron que coincidían en su pasión por los tatuajes y los piercings. La música fue otra de las cosas que les gustaba a los dos y Jorge le hizo una exhibición de beat box que dejó impresionada a Nerea.

El postre se lo tomaron en el privado, donde uno de los mensajes de las bolas del amor les invitaba a mirarse a los ojos a menos de 30 centímetros.

Jorge y Nerea, en 'First Dates'. MEDIASET

"Mi mano mide 24 centímetros", comentó el oscense, algo que despertó la curiosidad de Nerea: "¿Por qué te has medido la mano?", le preguntó entre risas. "Para la carpintería viene bien", respondió Jorge.

Aunque, a continuación, admitió con alegría que: "Dicen que quién tiene manos grandes, lo de abajo también lo tiene grande y eso también me ha gustado".

Al final, Jorge sí que quiso tener una segunda cita con Nerea: "Me gustaría conocernos más". Ella respondió entre risas: "Ha quedado claro que yo también quiero volver a quedar".