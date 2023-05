Luca 'colma' la paciencia de Merce en 'MasterChef': "La educación brilla por su ausencia"

Luca volvió a estar en el punto de mira del programa de MasterChef de este lunes. Esta vez, Merce, la conocida como la madre de los concursantes de la undécima edición, mostró su enfado con el tiktoker por algo ocurrido en la casa donde conviven los participantes.

La madrileña ya se mostró con el ánimo bajo en la primera prueba del programa. Y es que, en la valoración, hizo referencia a una sopa picante que le había tocado comerse en casa por culpa de Camino y "otra persona que se reía". Finalmente, el jurado captó que se refería al más joven de la edición.

"Nos hemos dado cuenta de que no has saludado a Luca", le indicaron los chefs. Acto seguido, Merce contestó tajante: "No. Luca para mí en la casa ya no existe". Pese a los murmullos de sus compañeros, la concursante se mantuvo firme: "Los vasos se colman y ya ha llegado el colmo".

"Luca para mí en la casa ya no existe"#MasterChef pic.twitter.com/PoSo8WYNfM — MasterChef (@MasterChef_es) May 1, 2023

"Lo siento mucho, porque no soy así, pero ya se ha colmado", explicó la madrileña. Por su parte, Luca reaccionó con las muecas que ya le caracterizan, y expresó: "Estoy muy tranquilo, yo sé lo que hago y lo que dejo de hacer".

"Si le sentó mal lo de la pimienta... Cami puso pimienta a una sopa y no sabíamos quién la tenía, y me río de cosas así porque tengo 18 años y es normal que estas bromas, que son tonterías, me hagan risa", se defendió el tiktoker.

El joven apuntó a que el problema recaía en cómo Merce percibía sus gestos: "Se piensa que ahora desde la pimienta todas mis caras van hacia ella". "Disfruta de tu concurso y de tu felicidad, y ya está", le dijo Luca.

"No soy una persona que se lleve mal con nadie, cuesta mucho llevarse mal conmigo, pero llega un momento en el que la educación y el respeto, que es lo que me enseñaron en mi casa, aquí se pierde y brilla mucho por su ausencia", contestó la damnificada.

Finalmente, Luca argumentó: "Si no entiende mi personalidad ni mi manera de hablar, no tengo nada que decirte. Si mi presencia no la aguantas, es problema tuyo, no mío. Lo siento". "Hay una conversación pendiente entre ambos", lanzó Pepe Rodríguez para cerrar el conflicto.