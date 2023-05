Joana Sanz se pronuncia para desmentir que la hayan echado de casa de Dani Alves: "Las mujeres no se mueven por un hombre"

Tras abandonar las redes sociales temporalmente debido al "acoso mediático", hace semanas que Joana Sanz regresó a Instagram, única plataforma desde la que se pronuncia. Y, este martes, ha acudido a la red social para hablar a cámara y desmentir algunas de las últimas informaciones.

Este fin de semana, el programa Fiesta aseguró que la modelo había sido expulsada de la casa en la que vivía con Dani Alves, con quien ya ha roto. "Le proponen un trato: a cambio de quedarse en esa casa, tendría que firmar una cláusula para guardar silencio. Joana no está dispuesta a firmar ningún trato, y es entonces cuando le dicen que tiene que abandonar la casa de inmediato, la echan de esa casa", comentó un colaborador.

Sin embargo, la tinerfeña de 29 años este lunes parecía lanzar una indirecta a estas informaciones con un story dirigido a las "malas lenguas" en el que desvelaba "la nueva ilusión de su vida", que es ella misma. Pero este martes ha ido más allá y ha hablado sobre ello directamente.

"Estoy muy cansada de tantos chismes. Nadie me ha echado de casa, me voy sola porque quiero empezar la vida de cero", ha comenzado diciendo, en portuguesa, mientras paseaba y miraba a cámara. "He pagado sola mi apartamento y no me voy a vivir con nadie, nadie me está pagando nada".

Después, ha publicado otro story similar en el que, ya en español, ha continuado explicándose. "No entiendo la necesidad de los medios de comunicación de inventarse cosas de la vida de otras personas, focalicen en sus vidas", ha pedido.

"Nadie me está echando de ningún lugar, faltaría más. No tengo ningún problema con nadie, me llevo genial con todo el mundo en esta vida, lo puedo decir con la boca llena", ha defendido. "Me voy porque yo quiero, quiero empezar mi vida de cero en otro lugar".

"Tengo un proyecto entre manos que me hace mucha ilusión. Gracias a Dios la vida me sonríe en el trabajo", ha asegurado, como justificación a su marcha. "Me he cogido mi propio apartamento para vivir solita, y mis amigas están todas invitadísimas, pero no me voy a casa de nadie ni nadie me está pagando nada".

"El amor de mi vida soy yo. El mejor amor es uno mismo, la única persona con la que me voy a pasar el resto de mi vida. Parad de buscar amoríos, que las mujeres no se mueven simplemente por un hombre", ha concluido.