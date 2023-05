Joana Sanz envía un mensaje en redes dirigido a las "malas lenguas": "La nueva ilusión de mi vida"

La vida de Joana Sanz ha cambiado drásticamente. Tras el encarcelamiento de su pareja, Dani Alves, por una presunta violación, la modelo anunció su ruptura con el futbolista y se marchó de la casa que compartía con él. Entre tanto, la tinerfeña de 29 años se ha visto en el foco de la noticia, por diversos motivos, y, por ello, ha querido mandar un claro mensaje a las "malas lenguas" en sus redes.

Recientemente, un story por el cumpleaños de su amiga hicieron saltar las alarmas. En este, se la veía besándose en la boca con la también modelo Sandra Tabarés, así como bailando y disfrutando de una discoteca. Pero no solo este beso dio que hablar, sino que también lo hizo el local en el que estaban: Sutton, sala barcelonesa en la que, presuntamente, tuvo lugar la violación de Dani Alves.

"Tengo derecho, ¿no? Tengo derecho a salir, disfrutar, seguir con mi vida, ya que yo no he hecho nada malo y mi vida continúa", reaccionó Joana Sanz tras hablarse de estas publicaciones. "Ya sabía que alguien por ahí se me quería adelantar publicando un vídeo disfrutando de su cumpleaños, como cualquier otra amiga haría".

De hecho, estos posts llegaron poco tiempo después de que la joven decidiera, debido al "acoso mediático" al que estaba sometida, abandonar las redes sociales. Sin embargo, se cargó de fuerza, ayudada por su familia y sus amigos, y regresó a la vida pública.

'Story' de Joana Sanz. INSTAGRAM

Y así lo ha vuelto a hacer este lunes con un story muy revelador en el que deja claro cuáles son sus prioridades ahora mismo. "La nueva ilusión de mi vida: yo", ha escrito junto a un vídeo en el que aparece desfilando.

"Trabajadora, independiente, ambiciosa, lista, bella", se ha piropeado. Además, ha evidenciado para quién iba, especialmente, dirigido este mensaje: "Juguito de odio para las malas lenguas".