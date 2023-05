Mediaset se olvida de Sálvame

Antena 3 celebra sus 18 meses como la cadena más vista y, a la vez, Mediaset intenta lo mismo en otro spot en el que sus presentadores dan las gracias porque el grupo, sumando todos sus canales, ha vuelto a ser en abril el más visto. Está claro, el éxito es cuestión de actitud.

Pero, en realidad, el spot de Telecinco no transmite felicidad. Se ve raro. Incluso a la emisora no se la reconoce del todo. Mientras muestran su agradecimiento varios rostros de sus mañanas (Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Patricia Pardo... hasta Verónica Dulanto), en cambio, no hay ni rastro de los más populares del magacín de tarde. Los protagonistas de Sálvame se omiten. Ni Adela González ni María Patiño, que presenta varios programas en la cadena. Sólo aparece Jorge Javier Vázquez, que es el colofón del anuncio como la estrella más popular del canal. Pero está en la escenografía de Supervivientes. Nada de Sálvame.

Toda una declaración de intenciones. Mediaset quiere ir hacia otro lugar y evidencia que pretende huir de su tradicional identificación con Belén Esteban y compañía. Este desequilibrio entre la presencia de presentadores de El Programa de Ana Rosa y las versiones diarias y deluxe de Sálvame parece que buscan dibujar un canal más familiar y menos polémico.

Pero qué es más familiar y menos polémico. Porque quizá ahora mismo son más polémicas las malhumoradas trifulcas políticas de El Programa de Ana Rosa y más familiar la identificación que produce en la audiencia mujeres como Belén Esteban, María Patiño y Terelu Campos. La vida es así. Lo que queremos ser no siempre es lo que creemos necesitar ser. Ni probablemente lo que terminaremos siendo.