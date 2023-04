La política y la caza de la popularidad en TikTok

Hace tiempo que la teatralización política se cocina con ayuda del debate en Twitter, pero ahora ya también se mira de reojo a TikTok. Sin ir más lejos, el exitoso tiktoker Helio Roque ha protagonizado su propio discurso en la puesta de largo de la candidatura a las elecciones generales de Sumar. Al frente, Yolanda Díaz con su control de la oratoria, arropada por diferentes personalidades de diversos ámbitos, entre ellas Helio.

El enfoque mediático del acto se ha tambaleado cuando el telonero Helio Roque, visiblemente nervioso, ha verbalizado: "Los jóvenes no somos unos quejicas, es que no queremos tragar. Que en otras generaciones se hayan permitido abusos... bueno, pues haber peleado”. Las nuevas generaciones, a veces, pecan de creer que son las primeras en todo. Un clásico, fruto de cuando todavía desprendes la ilusión de sentir que tienes todo por delante.

Helio hoy puede luchar, reivindicar e incluso tiktokear porque otros batallaron antes. Los derechos son una carrera de relevos. En los que unos corren más, otros menos, pero siempre hay que seguir trotando, al poder ser dejando la pista más libre de obstáculos a los que vendrán.

Y Helio lo sabe. Él mismo ha pedido disculpas tras el acto. Sus palabras se han desvirtuado, le impuso un pabellón abarrotado de gente. Porque explicar en un escenario en público es muy distinto a crear un mensaje en TikTok o Instagram, donde puedes repitir y editar cada reflexión al gusto. Y ahí está el problema de fondo que ha empujado a esta situación en la presentación de Sumar: no se comunica igual en un vídeo de TikTok que en un acto político. Aquí, chirría culpabilizar al otro con un "bueno, pues haber peleado".

Helio Roque está experimentado como creador de contenidos de entretenimiento en redes sociales. En sus perfiles, genera un todopoderoso vínculo de complicidad con sus seguidores a través de una ironía que te acaba permitiendo todo. Hasta decir alguna que otra barbaridad, de manera mordaz. Como consecuencia, Helio lo mismo puede hacer un vídeo reivindicativo, que recibir regalos del metro de Madrid y, después, del de Barcelona de manos de la propia Ada Colau, que comentar los dimes y diretes de Eurovisión. Nada se cuestiona: es un entretenedor en el maravilloso sentido de la palabra.

Y su virtud es que sus propuestas de vídeos son muy transversales: sus inquietudes son amplias, es un chico de su tiempo y con ideales. Un día realiza un recorrido por la arquitectura de Badajoz y al otro entrevista a Ione Belarra en la red social de vídeos cortos, que ya es una de las grandes plataformas de acceso a la información entre los más jóvenes. TikTok triunfa porque es el nuevo reality show que todos llevamos en nuestra mano: se consume tan rápido como manejamos el móvil. Si te aburres, deslizas el dedo y llegará otro impacto visual más llamativo, más provocador o más de verdad. Y los políticos quieren acercarse al caudal de 'likes' de las redes sociales. En ocasiones, muchas ocasiones, priorizan asociarse públicamente a aquellos que tienen muchos 'likes'. Buen atajo, pero más rédito sacarán si encuentran la capacidad de compatibilizar el 'me gusta' con visibilizar la inspiración del discurso profundo de otros en situaciones vitales en las que no les queda otra que cambian el mundo con el talento de las ideas, pero que no siempre tienen los suficientes 'followers' y no están de "moda". Es el mercado de la viralidad, amigos.

Helio Roque cuenta con una mirada propia con la que se ha ganado sobre todo la popularidad en TikTok. Así se está abriendo muchas y merecidas puertas, tanto que ha sido un reclamo que ha aprovechado Sumar en su presentación. Pero su protagonismo ha dejado también un aprendizaje para él y para todos: no es igual hablar en un acto de activismo político colectivo que se observa desde fuera con espíritu crítico a una red social en la que existe un lazo de complicidad individual en primer plano. De hecho, no es igual hacer política que hacer entretenimiento. Aunque se nos haya olvidado.