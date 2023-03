La historia detrás de la imitación de Samantha Hudson en 'Tu cara me suena'

Samantha Hudson es neovedette, artista multidisciplinar de la reflexión, influencer de la corrosión e invitada estelar de la segunda gala de Tu cara me suena 10. En el plató mainstream de Antena 3 se ha hecho un drag, pues ha imitado a Luis Mariano en ‘Violetas Imperiales’, la película que protagonizó el cantante junto a Carmen Sevilla. Sí, porque ella vistiéndose de señor de los años cincuenta es cuando está haciendo drag.

Entonces, en aquel país en blanco y negro, no había visibilidades públicas como las de Samantha Hudson. La pluralidad de la diversidad social se escondía, encarcelaba y defenestraba. Y, aunque en el talent show no se verbaliza, este homenaje en Tu cara me suena reúne un puñado de emocionantes intenciones. Como las que atesoró esta canción en la mitad del siglo XX, cuando triunfó poniendo banda sonora al filme homónimo.

En el punto álgido de la dictadura, ‘Violetas imperiales’ fue un número uno que se bailaba agarrado mientras hacía su propia revolución. Revolución entre líneas, eso sí. En la historia cinematográfica, Luis Mariano cantaba a Carmen Sevilla pero, en realidad, este éxito era un abrazo a aquellos gays que la policía franquista detenía al rebuzno de ‘violetas’.

“Violeta de España, tú, en tierra extraña”, interpretaba Luis Mariano, que nunca pudo hablar públicamente de su sexualidad en su país. Una España en la que le estigmatizaban al grito de maricón a la vez que en Francia se convertía en una respetada gran estrella de la música. En aquella cacique e ignorante época, Luis Mariano no logró desactivar el insulto que marginaba señalando con ‘violetas’. Aunque sí consiguió que muchos se sintieran menos solos, que no eran los únicos. Lo sórdido era la dictadura, no ellos. Hay canciones que en su subtexto van escribiendo la evolución.

“Yo que soy tan travesti, cuando me pongo del lado opuesto me doy cuenta que sí soy auténtica y vistiéndome de señor es cuando realmente me estoy transformando. Es una metáfora bonita”, explica Samantha Hudson, referente de los más jóvenes de hoy que quizá gracias a la tele de esta noche estarán descubriendo a un referente de ayer que la opresión no le permitió ser quien siempre fue.