El padre de Meghan Markle expresa su deseo de arreglar su relación con su hija: "¿Vale la pena negarme que conozca a mis nietos?"

En cada ocasión que Meghan Markle va a ser protagonista o lo ha sido por alguna decisión que haya tomado, su familia paterna, con Thomas Markle a la cabeza, aparece para volver a atacarla, aunque siempre asegurándose de que da la imagen de padre ejemplar añadiendo que su única intención es reconciliarse con su hija. En este caso, todo ha comenzado cuando la duquesa de Sussex ha decidido no ir a la coronación de Carlos III de Inglaterra.

Meghan se quedará el próximo fin de semana en Los Ángeles celebrando el cumpleaños de su hijo Archie —mientras que el príncipe Harry sí asiste al histórico evento—, algo que no les ha gustado nada a su padre y sus hermanos, quienes han concedido una larga entrevista para un documental emitido en el canal 7News de Australia, como han recogido desde Vanitatis.

En ella, han mostrado inéditos vídeos caseros de una Meghan en edad prepuberal y adolescente haciendo cosas cotidianas como menear un bate de béisbol, pescar en un lago o jugar con la nieve o momentos más especiales como cuando sus amigos la coronaron como Reina del Baile de Bienvenida.

Thomas Markle, quien aparece junto a sus otros dos hijos mirando la pantalla, afirma que se niega a "ser enterrado" por Meghan, añadiendo que desconoce por qué su relación se ha enfriado tanto.

"Pasó su infancia conmigo. Cada vez que teníamos la oportunidad de marcharnos a algún sitio y hacer alguna actividad, lo hacíamos. Toda la vida estuvimos juntos. Desde [que cursó] sexto grado en adelante vivió conmigo. Estuve a su lado para la secundaria y la universidad. Ojalá pudiéramos sentarnos y hablar y resolver nuestras diferencias", dice.

Y, sobre todo por sus nietos, Thomas quiere retomar la relación. "Es una gran decepción y me entristece todos los días. Mis nietos van a tener mi nariz, van a tener mis ojos", se queja, añadiendo poco después que lo único que le diría si tuviera a Meghan delante es: "Vamos a algún lado y vamos a hablar. Y yo diría: '¿Qué pasa? ¿Cómo se puede arreglar esto?'".

El padre de la duquesa se queja de que de pequeño fue su héroe y que ella le quería y ahora es un paria para ella, no yendo a verle ni cuando sufrió el año pasado un derrame cerebral. "Si eso no la conmueve, ¿qué lo hará?", afirma, finalizado con: "¿Y vale la pena alejarme para lo que me quede de vida? ¿Negarme que conozca a mis nietos? ¿Vale la pena deshacerse de su padre?".