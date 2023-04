Meghan Markle y el príncipe Harry, captados disfrutando de un partido de la NBA entre risas y gestos de cariño

Los duques de Sassex siguen haciendo su vida como cualquier otra pareja a otro lado del charco. La pareja más mediática de la familia real británica ha sido una de las tantas que acudieron al último partido de los Lakers.

Como suele suceder en este tipo de eventos en EE UU, la Kiss Cam busca a las diferentes parejas para animarlas a darse un beso. Y, como no podría ser de otra manera, el menor de los hijos del rey Carlos III y su mujer fueron los protagonistas.

Cuando la cámara les enfocó, ambos, entre risas, no pudieron evitar demostrar todo el cariño que se tienen. Aunque no llegaron a cumplir le objetivo del foco, pues no se besaron. Y es que, si bien Harry sí que tenía intención de ello, Meghan Markle le rechazó entre risas.

El vídeo que la cuenta oficial de la NBA ha publicado a través de Twitter ha causado furor en la red social. La publicación ya acumula más de millón y medio de reproducciones y cientos de mensajes de cariño a la familia real.

Ambos son más que queridos por la comunidad estadounidense y así lo demuestran los comentarios en los que alaban lo felices que se ven juntos, aunque no llegaran a besarse. "Son demasiado bonitos" o "Desprenden amor" son algunos de los mensajes más repetidos.