Las autoridades polacas requisan el instituto de enseñanza ruso en Varsovia y Rusia advierte de una "dura respuesta"

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha advertido de que habrá una "dura respuesta" tras la incautación este sábado del colegio de la Embajada rusa en Varsovia anunciado por las autoridades municipales de la capital polaca.

Para Moscú esta incautación "no quedará sin una dura reacción y consecuencias por nuestra parte" que afectarán a "las autoridades polacas y los intereses de Polonia en Rusia".

Así, ha criticado esta acción tan "controvertida, ilegal y provocativa" por la "invasión" de las instalaciones del colegio en un acto "hostil" que constituye "una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y una invasión de la propiedad diplomática rusa en Polonia".

Agentes de la Policía polaca se han presentado este sábado en el edificio, ubicado en la calle Kielecka 45 de Varsovia para "recuperar un edificio ocupado ilegalmente por los rusos", según recoge el portal polaco tvp.info.

La acción supone la ejecución de una orden del Ayuntamiento en "plena coordinación" con el Ministerio de Asuntos Exteriores que se basa en una sentencia judicial que declara al Estado polaco propietario del edificio pese a estar siendo utilizado desde hace años por la Embajada rusa, ha explicado el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco.

En particular Varsovia ha destacado que el inmueble no cuenta con estatus diplomático por lo que esta incautación es una simple recuperación de una propiedad de la Hacienda polaca que no tiene relación alguna con la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas.

El edificio fue nacionalizado y entregado a la Diplomacia soviética en 1945. Ocho años más tarde se creó un instituto de secundaria de la Embajada de la URSS. El centro educativo fue cerrado provisionalmente tras la invasión rusa de Ucrania, destacan medios polacos.

Las autoridades polacas ya recuperaron hace un año el edificio de la calle Sobieskiego 100, también utilizado por la Embajada rusa, basándose igualmente en una resolución judicial.