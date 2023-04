Secuestran a una niña de cinco años en la puerta de su colegio en Valencia

Una niña de cinco años ha sido secuestrada este viernes a las puertas de su colegio en la localidad de Tavernes Blanques, en Valencia. El suceso ya ha sido denunciado a las autoridades y Saray Muñoz, la víctima, se encuentra actualmente desaparecida, según recogen medios locales.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 9:00 horas de este viernes, cuando el padre y el abuelo se disponían a dejar a la niña en la escuela y, de repente, fueron agredidos por dos hombres que se llevaron a la menor en un coche. En ese preciso momento llegaron diferentes miembros de la familia materna junto con la propia madre, provocando una trifulca.

Al parecer, los padres de la pequeña no estaban juntos y no tenían una buena relación. Cuando se separaron, la custodia fue concedida a la madre, pero con la condición de que la menor no podía salir de España, según las fuentes consultadas por el diario Levante.

El secuestro se ha producido cuando el padre iba a dejar a su hija en el colegio. Varios miembros de la familia materna -el abuelo y otros dos hombres- además de la madre.

La identidad de los secuestradores todavía se desconoce y la investigación está en curso, pero las primeras sospechas apuntan a que los supuestos agresores podrían ser el otro abuelo de la niña, el materno, y un cómplice, así como que la madre podría estar involucrada en el suceso, recoge El Plural.

La Guardia Civil sostiene la teoría de que la madre, de nacionalidad francesa, trató de sustraer a su hija de las manos de su padre para llevársela a Francia. No obstante, los efectivos están recopilando toda la información posible para esclarecer los hechos y dilucidar si lo ocurrido es o no un secuestro, al tratarse de un asunto con una separación de por medio y un régimen de visitas que podría estar siendo incumplido.

Mientras tanto, a través de redes sociales se están publicando carteles con la imagen de la pequeña y denunciando su desaparición, tal como ha hecho SOS Desaparecidos, quien solicita la cooperación ciudadana para descubrir su paradero.