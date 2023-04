Boris Izaguirre, sobre su relación con Isabel Preysler: "Está muy dolida por una equivocación mía que lamento muchísimo"

Boris Izaguirre está de estreno. El actor presenta este sábado Trato de favor, una zarzuela contemporánea que intenta acercarse a las músicas actuales desde este género más autóctono.

Hace un par de días el presentador atendió a los medios de comunicación para hablar sobre este nuevo proyecto, del cual asegura ser su "primera zarzuela pero no la última", así como de otros temas de actualidad.

Si bien hace un mes empezaron a correr los rumores de que la relación entre Boris Izaguirre y Tamara Falcó estaría en crisis tras un artículo que el venezolano publicó y que, al parecer, no gustó nada a la marquesa de Griñón, esto también habría afectado a su amistad con Isabel Preysler, madre de la socialite.

Es por ello que la reportera de Europa Press quiso preguntarle sobre en qué punto se encuentra su relación con la 'Reina de Corazones'. "Isabel está muy dolida por una metida de pata mía de la cual asumo totalmente mi equivocación y lamento muchísimo haber creado esa situación", apunta Izaguirre, muy arrepentido de sus actos pasados.

Asimismo, asegura que él no diría tal cual que "no hay relación" entre ellos, pero también reconoce que no sabe si su amiga ha sabido perdonarle tras las palabras del venezolano hacia su hija.

"No creo que sea el tema de conversación en este momento. Creo que en este momento corresponde saber esperar y es realmente lo más importante", asegura el periodista, que aún no sabe si finalmente será invitado a la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva.