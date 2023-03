Boris Izaguirre y Tamara Falcó, más distanciados que nunca, según 'Sálvame'

La amistad de Tamara Falcó y Boris Izaguirre parece no pasar por su mejor momento, según Sálvame, que mantiene que están distanciados y la invitación a la boda de la marquesa podría no estar confirmada. Para indagar sobre el asunto, Terelu Campos se desplazó hasta la casa del escritor y consiguió hablar con su marido, Rubén Nogueira.

"Boris Izaguirre fue el amigo, confidente, el mayor apoyo de Tamara Falcó. Sin embargo, esta relación personal y mediática saltaba por los aires el pasado mes de septiembre", informó Adela González en Telecinco, en referencia a las palabras de la hija de Isabel Preysler en una convención ultracatólica, donde dijo que "hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal" tras hablar de los "tipos distintos" de sexualidades que hay.

Boris Izaguirre no apoyó las palabras de su amiga y, además, escribió un artículo sobre ello. "Si tuviera que decirle lo que pienso, sugeriría un alejamiento de las malas compañías y quizás una disculpa explícita", escribió en una columna de El País, aunque luego aseguró que se arrepintió de ello.

Quizá esto fue el principio del fin de la amistad entre ambos, y este sería el motivo de la rectificación del venezolano, del que se dice que no sabe si será invitado a su boda, que se celebrará el 8 de julio.

Sobre todo esto ha querido indagar Terelu Campos este jueves en Sálvame y, mediante autostop, se ha desplazado hasta el madrileño barrio de Salamanca para ir a casa de Boris Izaguirre y llamar al timbre.

El periodista no ha atendido al telefonillo, pues no estaba, pero sí lo ha hecho su marido, Rubén Nogueira, quien ha hablado durante unos minutos con la presentadora.

"Nos hemos quedado preocupados, porque la información que tenemos es que Tamara se ha distanciado mucho de Boris, cuando él siempre ha estado a su lado", le ha dicho la hija de María Teresa Campos. "No os preocupéis que no pasa nada, no es para preocuparse, no deberíais perder el tiempo en esto", ha respondido él.

Terelu le ha preguntado después si habían recibido la invitación a la boda, a lo que Nogueira ha respondido que aún no lo sabía. "Acabo de llegar a casa, todavía no te puedo decir. No he visto el correo", ha asegurado. "Yo nunca espero invitaciones, doy por hecho que me van a invitar, y tampoco pregunto quién va (...) Doy por hecho que todo va a salir bien".