La lista de regalos de Tamara Falcó para su boda con Íñigo Onieva: desde una manta de 'cashmere' por 760 euros a un aparador de 5.500

Quedan aún poco más de cinco mese para que Tamara Falcó se dé el 'sí, quiero' con Íñigo Onieva. La pareja ya se encuentra inmersa en todos los preparativos para que el día más especial de sus vidas salga de la mejor manera posible. Ya han desvelado algunos de los detalles como el chef que deleitará a sus invitados, el sacerdote que les casará o su lista de bodas, que seguro que no dejará indiferente a nadie.

La hija de Isabel Preysler ha elegido una tienda no apta para todos los bolsillos para hacerse con regalos que en el futuro decoren la vivienda que compartirá con el empresario. Se trata de A-típica, con quien han configurado una lista para evitar los quebraderos de cabeza de sus invitados sobre qué comprarles por el enlace.

Tal y como se puede observar en la página web del establecimiento, todos sus artículos, que están relacionados en su gran mayoría con la decoración del hogar, alcanzan unas altos precios. Desde cajas decorativas por 500 euros a mantas de cashmere por 760 o incluso una lámpara de más de 1.200.

Otros regalos que los asistentes al enlace de Tamara e Íñigo pueden encontrar en esta tienda pueden ser jarrones de 572 euros, juegos de dominó por 251 euros, un candelabro que se vende por 677 euros, una mesa de comedor de 2.111 o un aparador que vale 5.500 euros, entre otras cosas.

Quizá una de las razones por las que la marquesa de Griñón ha elegido esta tienda es porque permite a los novios hacerse con el 50% del importe total de los regalos si no están del todo satisfechos con los regalos y así lo desean. De esta manera, si sus invitados no aciertan del todo entre los 4.500 productos que tienen para escoger, Íñigo y Tamara no perderían el total de ese dinero.

La lista que aún no ha trascendido es la de los invitados. Eso sí, se sabe que el empresario ha puesto una condición un tanto extraña. Todo aquel que quiera acudir acompañado al enlace deberá estar prometido o casado, lo que ha llamado la atención, pero que seguro que será también del gusto de la hija de Isabel Preysler.