En los últimos días, Isa Pantoja ha vuelto al foco mediático. En esta ocasión, debido a los rumores de una supuesta infidelidad por parte de la hija de la tonadillera a su novio, Asraf Beno, quien se encuentra participando en Supervivientes.

Según los rumores, todo sucedió el pasado sábado en una fiesta de celebración de la Feria de Abril en Madrid. Así, se acusa a la joven haber pasado 72 horas de fiesta sin descanso para acabar, presuntamente, en el coche de Roberto de la Cruz, que participó en La isla de las tentaciones, donde habría pasado más de dos horas.

Este viernes, Isa Pantoja se ha sentado en el sofá del Club Social de El programa de Ana Rosa para desmentir los rumores: "A ver, no fueron 72 horas. Salí el jueves y salí el sábado, eso lo primero. Que luego me escribe mi prima Anabel diciendo que he estado desaparecida 72 horas, que si estoy bien, porque se da una información que hasta mi propia gente se preocupa por mí".

Isa, además, ha admitido que sí salió de fiesta con Roberto, pero no estuvo dos horas con él en ningún vehículo: "No estuve dos horas en un coche, sí estuve un rato hablando con él. Pero, como habéis visto, no es una persona que conociera ese día. Es una persona que es amigo de Asraf desde hace mucho tiempo. Cuando yo conocí a Asraf ya eran amigos".

"Creo que toda esta información a quien más va a decepcionar es a Asraf. No sé con qué intención se está alargando todo esto, imagino que lo veremos hoy o a lo largo de los días", ha agregado Isa Pantoja que, finalmente, ha sentenciado: "Estoy 100% segura de que va a decir la verdad. El punto es por qué pasa todo esto. Habrá que indagar".

"Con los amigos de Asraf, yo me llevo muy bien, salgo con ellos y confío en ellos. Yo me quedo igual que la gente ahora mismo, pero lo único que quiero decir es que las cosas no se pueden soltar porque sí, hay que demostrarlas. Yo no tengo que demostrar nada", ha sentenciado la colaboradora del matinal de Telecinco.