Los seguidores de Beret que lo vieron actuar la Starlite Gala junto con Georgina Rodríguez ya conocen el porqué de aquel inesperado dúo que entonó Si por mí fuera.

El cantante contó en el programa Martínez y Hermanos que fue la propia socialité quien le hizo en 2021 la propuesta de subir al escenario juntos, un reto que, pese al vértigo que ambos sentían, salió de maravilla.

La idea tuvo su origen en Mask Singer, el concurso de Atresmedia donde la pareja de Cristiano Ronaldo participó cantando, precisamente, uno de los grandes temas de Beret, Si por mí fuera.

"Estaba en casa tranquilo y empezaron a petarme el móvil diciéndome que estaban cantando mi canción en Mask Singer", explicó el artista sevillano.

"Ella me habló. Me dijo que me seguía desde hacía bastante tiempo y que le gustaba mi música", explicó Beret, y añadió: "Me dijo que iba a grabar el documental (Soy Georgina, en Netflix) y que le gustaría que en el último capítulo yo fuera al Starlite de Málaga para cantar con ella Si por mí fuera".

El cantante guarda un muy buen recuerdo de aquel momento: "Fue brutal. Ella no había cantado nunca y tuvo que salir de su zona de confort. Yo estaría temblando, pero salió brutal. Tenemos contacto y es una persona muy cercana".