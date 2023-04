Rafael Amargo se apunta a una academia para aprobar la oposición de Policía

Rafael Amargo ha contado este jueves que está apuntado a una academia para aprobar las oposiciones para ser policía. El bailarín lo ha contado a Gtres después de denunciar durante semanas el procedimiento policial que se siguió en su detención en Alicante por presunto tráfico de drogas.

El artista ha explicado que, así como se animó a estudiar la carrera de Psicología -grado universitario que todavía no ha terminado-, también está pendiente de prepararse para las pruebas que le permitirían formar parte del cuerpo de Policía.

"Me matriculé en la academia, pero todavía no he empezado a estudiar. Fue en un ataque de estos de rabia. Pero es que es precioso. Además, ¿sabes las embajadas que hay por el mundo? Es precioso, es un trabajo increíble", ha valorado.

Amargo dice que en su entorno hay personas que pertenecen a la Policía y "son gente estupenda". "Pero, bueno, igual que en todo el mundo, no hay gente tan estupenda. Pero una vez que te das cuenta de que lo estás haciendo mal...", ha opinado.

Un mes y medio después, el de Granada ha contado que "de la paliza" se le ha quedado "algún bultillo en la cabeza". "Dos costillas en el lado derecho que no han quedado bien y eso cuesta muchísimo de curar", ha matizado ante la prensa.

En sus palabras, el bailaor tuvo una pelea física con los cuerpos policiales que le detuvieron: "Al defenderme, como estaba atado, lo único que me quedaba era morderle".

Amargo ha añadido que el enfrentamiento le dejó secuelas: "Salí llorando, ya que no entendía el porqué habían venido a por mí estando a 500 kilómetros tranquilo, en la playa y empezando de cero".

Fue el pasado 16 de marzo cuando Amargo fue detenido por la Policía por un presunto delito de tráfico de drogas desde su casa de Madrid. La detención se produjo en un restaurante de Alicante después de que el bailaor ofreciese una actuación. Finalmente, fue puesto en libertad con medidas cautelares tras su declaración. Unos días después de lo sucedido, se filtró un vídeo en el que se percibía la tensión con los agentes.