PhotoEspaña 2023 rinde homenaje a las mujeres pioneras en una edición marcada por el Año Picasso

La edición de 2023 del festival de fotografía PhotoEspaña reivindicará del 31 de mayo al 3 de septiembre la labor de artistas pioneras y mujeres que reclamaron su lugar en la sociedad, a la vez que rendirá tributo a la figura de Picasso en el cincuenta aniversario de su fallecimiento.

Prueba de ello serán las tres exposiciones que el Círculo de Bellas Artes de Madrid dedicará a Marina Abramovic, Fina Miralles y Orlan, definidas este jueves por la directora del festival, Claude Bussac, como "las tres grandes damas de la performance".

Mientras Abramovic reflexionará sobre la muerte, valiéndose de las figuras de María Callas y Santa Teresa de Ávila en Vanitas, Miralles mostrará su relación con la naturaleza en La mujer árbol, la mujer agua, y Orlan replicará obras de Picasso a través de doce collages con la mujer como centro en This is my history... of art, un encargo del Museo Picasso a la artista.

Este museo estará presente por partida doble con la exposición Picasso en foto, que a partir del próximo viernes ocupará el teatro Fernán Gómez: en ella, además de instantáneas de artistas relacionados con el pintor, se mostrará casi al completo el archivo gráfico relacionado con el malagueño, en el que se incluyen fotografías familiares.

Según Bussac, la edición también abordará temas como el género, que "también han sido candentes en un momento dado" y permitirán "dar una visión sobre el futuro" al contemplar "cómo se expresaban y cómo se expresan".

Será el caso de la exposición del Círculo de Bellas Artes Como un torbellino, dedicada a las fotógrafas y sufragistas noruegas del siglo XIX Marie Høeg y Bolette Berg, en cuyo archivo privado se han hallado imágenes en las que se evidencia su relación de pareja mientras recrean escenas costumbristas disfrazadas con el atuendo masculino de la época.

En la misma línea, destacará la muestra de la estadounidense Alice Austen en el Museo del Romanticismo, donde se observarán instantáneas que muestran la marginación femenina o la importancia para la liberación de la mujer de instrumentos como la bicicleta, símbolo de emancipación y abandono del hogar para la artista.

También quedará reflejada la labor de otras fotógrafas, como Joana Biarnés con la exposición Moda; Imogen Cunningham, Sanja Ivekovic y Francesca Woodman con Somebodies; Mariví Ibarrola con Yo disparé en los 80 o la muestra del colectivo Cómo ser fotógrafa en el museo Lázaro Galdiano.

Asimismo, otros temas como el medioambiente quedarán representados en exposiciones como Shifting Shades, que mostrará la importancia de la naturaleza en el mundo árabe, o De arboris perennis, sobre el papel del árbol en la urbe a través imágenes de José Manuel Ballester, quien inaugurará el certamen en el Jardín Botánico.

Fotógrafos ilustres como Louis Stettner, Martin Chambi o Bernard Plossu (quien estará presente en la inauguración de su exposición) contarán con muestras en un PhotoEspaña que también celebrará eventos en Alcalá de Henares, Zaragoza y Santander para regresar puntualmente a Madrid en noviembre con una exposición dedicada a Ramón y Cajal.