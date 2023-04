El CGPJ respalda a los jueces y planteará una subida salarial para la carrera ante el Ministerio de Justicia

Entre anuncios de una posible huelga de jueces y fiscales en busca de subidas salariales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido acudir con una propuesta a la Mesa de Retribuciones convocada por el Ministerio de Justicia para el próximo 3 de mayo. Los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya acudirán al encuentro en representación del órgano para poner de manifiesto la necesidad de "revisar y actualizar las retribuciones [de la carrera judicial] adecuándolas a los principios recogidos en la ley de retribuciones de las carreras judicial y fiscal y en la ley orgánica del Poder Judicial".

Así lo ha comunicado este jueves el órgano de gobierno de los jueces, que ha señalado que "el régimen retributivo" de los jueces constituye "un elemento vertebrador de su independencia económica". Según ha subrayado el Consejo en referencia a lo establecido en la ley del Poder Judicial, la independencia económica está "íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional". Sin salarios acordes a la importancia y las necesidades de los jueces no es posible una "tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos", viene a decir el comunicado.

El órgano se ha acogido a la sentencia publicada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para recordar que los Estados miembro tienen el deber de "garantizar la independencia" de los miembros del Poder Judicial "también en su dimensión económica". "El hecho de que estos perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial", señala a este respecto la mencionada sentencia del TJUE.

Así, el CGPJ se ve en obligación de "velar y garantizar la integridad e independencia de los tribunales" y tomará parte de la reunión convocada por el Ministerio de Justicia para la revisión de las retribuciones de las carreras judicial y fiscal. "El régimen retributivo" de los magistrados y jueces constituye "un elemento configurador de su independencia económica", por lo que se regula a través de una ley específica y recibe "una especial atención" en consonancia con la posición institucional de la carrera judicial y el severo régimen de incompatibilidades al que se atienen los togados.

El órgano de gobierno de los jueces atenderá por tanto esta cita con el objetivo de velar por "un sistema retributivo objetivo, justo, equitativo, transparente y estable que reconozca adecuadamente la responsabilidad y dedicación de jueces y magistrados", tal y como viene recogido en la norma que regula las retribuciones de estos profesionales de la Justicia.

Jueces y fiscales amenazan con una huelga

Así pues, los tres vocales del CGPJ compartirán la Mesa con los miembros del Gobierno, pero también con las asociaciones de jueces y fiscales, muchas de las cuales anunciaron el lunes su "intención" de convocar una huelga indefinida en busca de mejoras salariales a partir del próximo 16 de mayo. El comunicado de denuncia del "abandono" de la Justicia, a través del cual se contempló públicamente la idea de comenzar una huelga, llega después de que los letrados judiciales consiguieran pactar aumentos retributivos con el Ejecutivo tras dos meses de paros. Entre medias, los funcionarios de Justicia también han comenzado una huelga parcial que se mantiene activa desde el pasado lunes 17.

A este paso al frente de la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales -las asociaciones progresistas de jueces y fiscales no firmaron el comunicado- le preceden años de "preocupación" por "la falta de dotación" a sus cuerpos, aseguran las asociaciones. Según las mismas, "los Presupuestos Generales del Estado son insuficientes", lo que a su juicio convierte a la Administración de Justicia en "la cenicienta" del Estado.

Así lo expresa el comunicado remitido este lunes a modo de denuncia del "sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia". Una situación que "degrada la calidad de la respuesta institucional que obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos", aseveraron las distintas asociaciones.

El ambiente está candente de cara al próximo 3 de mayo, dado que el pasado octubre el Ejecutivo decidió desconvocar "sin explicaciones" la Mesa de Retribuciones prevista para entonces. La suspensión del mecanismo oficial para revisar el salario de jueces y fiscales ha sembrado la desconfianza de gran parte de ambos cuerpos frente a la cita del 3 de mayo. Ante la última desconvocatoria, el grueso de las asociaciones considera que el compromiso del Gobierno no es suficiente "garantía", por lo que las asociaciones han elaborado ya un calendario de "medidas de presión". El ministerio de Llop, aseguran, no ha demostrado "un verdadero propósito de negociar", de forma que si la Mesa convocada para la semana que viene no da sus frutos las asociaciones tomarán medidas y posiblemente confirmen la convocatoria de la huelga.