Naomi, de 'La isla de las tentaciones', herida tras evitar una pelea con su perro: "Es un vacilón y al final pasa lo que pasa"

Naomi Asensi no para de vivir situaciones a cada cual más sorprendente. Aunque, en esta ocasión, no ha sido ella la protagonista, sino su perro, Stitch. Como así, ha explicado su dueña "el típico chihuahua gruñón", por lo que no deja de meterse en problemas.

"Mi perro es un vacilón y al final pasa lo que pasa", ha contado la valenciana a través de las stories de su cuenta de Instagram. Y es que su pequeño es un animal muy posesivo y no deja que nadie se acerque a ella.

Así lo ha explicado: "Stitch es el típico chihuahua gruñón (solo con los perros, con las personas es adorable). Es muy posesivo conmigo y cuando se me acerca un perro se pone a gruñir". Por ello poco no duda en atacar, y ese ha sido el motivo de su última pelea.

El conflicto se dio lugar con Lilo, el perro de su madre, cuando Naomi y su mascota fueron a visitarla: "Lilo es más bueno que el pan, pero al final se ha cansado de tanto gruñido y le ha pegado un bocado".

Al comienzo de su historia, la influencer tenía miedo de que la gente criticase a su animal, pues, como así ha contado, "la salió perjudicada de la pelea fue ella": "Metí la mano donde no la tenía que meter para separar y me pegaron un bocadito. Me dolió que flipas, pensaba que me habían partido el dedo".

La herida no es preocupante, pero lo cierto es que puede que esté infectada por lo inflamada que se encuentra. "Se me está hinchando por momentos, ¿pueden dejar de pasarme cosas?", ha finalizado tirando de humor.