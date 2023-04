China sigue moviéndose: Xi Jinping habla con Zelenski por primera vez desde el inicio de la invasión rusa

China quiere acabar siendo el mediador de la guerra en Ucrania y está dando pasos para ello. Así, este miércoles el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, ha hablado por primera vez desde el inicio de la invasión con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en el que es un nuevo acercamiento de Pekín a Kiev. Hace algunas semanas Xi ya estuvo reunido en Moscú con Vladimir Putin entre reclamos de algunos países de Occidente para que levantase el teléfono también con Zelenski.

"He tenido una llamada telefónica larga y significativa con el presidente de China, Xi Jinping", escribió Zelenski en redes sociales. A la vez, el Gobierno chino anunció que enviará un representante especial sobre asuntos euroasiáticos para visitar Ucrania y otros países de la región con la idea de alcanzar "una solución" política al conflicto. En el horizonte, con todo, estaría una mesa de negociaciones que viendo las posturas de cada lado parece todavía una quimera.

En el otro lado, Zelenski ha nombrado justo después de la conversación con Xi al exministro de Industrias Estratégicas Pavlo Rabikin como nuevo embajador de Ucrania en Pekín. El paso dado por Kiev viene además a demostrar que hay confianza en el hecho de que China no está enviando material militar a Rusia, algo que se ha sospechado en varios momentos desde el inició de la invasión.

Rusia también ha reaccionado a la llamada entre Xi y Zelenski y ha puesto en valor los "esfuerzos" demostrados por China para favorecer que Moscú y Kiev inicien un proceso de negociación en el marco de una guerra iniciada ya hace 14 meses. "Tomamos nota de la disposición de China a hacer esfuerzos para establecer el proceso de negociación", ha señalado la portavoz de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, quien además ha incidido en la "consonancia de enfoques" de Moscú y Pekín al respecto de la guerra, según recoge la propia cartera diplomática rusa.

Sin embargo, Zajarova ha insistido en que el principal problema a día de hoy "no es la falta de buenos planes", sino el "rechazo" sistemático de Ucrania a "cualquier iniciativa sensata dirigida a una solución político-diplomática de la crisis ucraniana", así como las condiciones "poco realistas" impuestas Kiev para facilitar las negociaciones.

Tomamos nota de la disposición de China a hacer esfuerzos para establecer el proceso de negociación

"En la primavera de 2022, los acuerdos de paz casi listos para implementarse y que las partes alcanzaron a sugerencia de Kiev, fueron rechazados repentinamente por ellos mismos. Zelenski incluso prohibió por ley cualquier negociación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin", ha recalcado Zajarova. Finalmente, en lo que respecta a las relaciones entre Ucrania y China, Zajarova ha recordado que Kiev lleva a cabo desde hace tiempo una campaña de "descomunización" en virtud de la que se ha llegado a prohibir "la ideología comunista y el Partido Comunista" en territorio ucraniano.

Inés Arco, investigadora del Cidob sobre Asia-Pacífico, explicó hace algunas semanas a 20minutos que "China quería un conflicto corto, que no tenga ningún tipo de repercusión a nivel doméstico". En este sentido, la analista recuerda que hay "un elemento de descontento por los efectos de la guerra, con un impacto negativo también a la imagen de China por la posición ambivalente". Al final, dice, "esta guerra no beneficia a China como no beneficia al sur global".

Arco ve dos elementos clave para entender el cambio de posición de China, que hasta hace un par de meses mantenía una compleja equidistancia, cuando no indiferencia sobre la guerra: "Uno es doméstico, con el Congreso del partido con el que Xi consolidó su poder; China ahí se focalizó en las cuestiones internas. Eso ha pasado y el país ya está en un momento en el que puede tener importancia internacional". El segundo va ligado directamente al primero. "Empeoraron las perspectivas de China a nivel internacional y en parte por eso lanzan el plan de paz -de 12 puntos- para intentar clarificar la situación de la guerra", comenta. Arco asimismo ve "curioso" que en un principio "esto se presenta como un resumen de la posición de China, pero luego pasa a ser un acuerdo de paz cuando Rusia y Ucrania se interesan por la hoja de ruta".

Pekín además quiere aportar "competitividad para intentar ganarse a los países del sur global que buscan esa paz, frente a Estados Unidos, que no está en posición de mediar". El gigante asiático es el mediador tranquilo. "China intenta mostrarse como un país responsable a expensas de lo que está haciendo Washington. Pekín muestra que EEUU está avivando la guerra. Es también una competición sobre narrativas", termina Arco, que considera que "realmente lo que va a marcar si estamos viendo un cambio en el papel de China es si finalmente se produce la llamada de Xi a Zelenski".