La embajada rusa sugiere que España tiene tropas desplegadas en Ucrania

Con un vídeo en redes sociales la embajada rusa en España ha sugerido que el Gobierno ha desplegado tropas en Ucrania. En las imágenes compartidas en la cuenta oficial se ve a unos soldados hablando en español, pero no se especifica ni el lugar ni la fecha de dichas palabras. Además, acompañan el mensaje con unas palabras dichas en su momento por la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Nunca, nunca, ninguna tropa de un país de la OTAN, y España es uno de ellos, va a participar en la guerra de Ucrania. Nunca, nunca. Lo quiero decir muy claro, muy claro", dice.

El mensaje ha sido compartido hace solo unas horas y se ha llenado de interacciones. En solo unos segundos de vídeo se ve a dos soldados saludando a la cámara en castellano, en un puesto en algún punto de un lugar que no se identifica, así como tampoco la fecha.

Coincide en el tiempo, eso sí, con el hecho de que se hayan filtrado papeles del Pentágono que dicen que algunos países europeos como Francia o el Reino Unido, miembros de la OTAN, tendrían desplegadas tropas en Ucrania. El acusado de pasar esos documentos confidenciales fue detenido a las pocas horas y EEUU reconoció la filtración pero negó el despliegue de fuerzas sobre el terreno.

En su momento reaccionó sobre el asunto el ministro ucraniano de Defensa, Oleksey Reznikov quien esgrimió que la filtración "no es de agrado para nadie", pero ha insistido en su "plena confianza" en Estados Unidos y ha pedido "analizar con lupa" las filtraciones porque "muchos" documentos no son reales y otros estarían desactualizados. "Es una mezcla de la verdad y la no verdad", ha lanzado antes de aclarar que el documento que probaría que hay tropas de la OTAN batallando en Ucrania es falso. Solo hay, ha asegurado, agregados militares de las embajadas.

Según los documentos, los funcionarios estadounidenses estimaban que 50 de los 97 miembros de fuerzas especiales de países de la OTAN activos en Ucrania eran británicos, mientras que EEUU y Francia sumaban 14 y 15 miembros de las fuerzas especiales, respectivamente. En cambio, el Gobierno de Rishi Sunak ha salido al paso de los datos y ha tildado las filtrados de "extremadamente inexactas", aunque algunas fuentes apuntan a que se trataría simplemente de las llamadas fuerzas de enlace que, por lo tanto, no tienen una actividad directa sobre el terreno en Ucrania.