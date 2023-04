Luis Lorenzo responde a las acusaciones de la Guardia Civil por maltratar, presuntamente, a Arancha Palomino: "Es absolutamente falso"

Las vidas de Luis Lorenzo y Arancha Palomino han vuelto a situarse en el foco mediático tras conocer que la Guardia Civil habría actuado de oficio al denunciar al actor tras haber encontrado mensajes en los que la mujer aseguraba que este la había agredido.

"El colmo es que tus hijos vean cómo te agrede y te deja en el suelo tirada juntos a ellos, que lloraban conmigo al ver cómo me empujaste, me tiraste. Yo me quedé un tiempo en shock, con mis hijos llorando y gritando, mientras tú te fuiste, sin poder levantarme por los fuertes dolores que sentí, la angustia de la situación y cien mil recursos en mi cabeza", apunta uno de los mensajes enviados por Palomino.

"Crees que que no haga lo que me pides te da licencia para pegarme, asustar a mi hijo y dejarme tirada llorando y gritando de dolor. Es evidente que no se puede hablar contigo en familia porque, para ti, que yo tenga una opinión es 'tensar la cuerda' y al final es una agresión. Tras saber que tengo un hematoma producto de tu agresión con fuertes dolores de espalda, solo te preocupas por el uniforme de tu otro hijo", agrega la mujer.

"Muchos me auguraron este final, incluso otro peor. Yo me dejé la piel en intentar ayudarte, abrirte los ojos de una situación que ahora solo verás tú. Deberías reflexionar sobre tus actitudes y tus actos, que no tienen justificación y dejar de juzgarme constantemente porque eso no te da licencia para pegarme y dejarme tirada con los niños, sin socorrerme", señala Palomino.

"Lo has hecho en uno de los momentos más vulnerables de mi vida, cuando más te necesitaba, y en lugar de apoyarme, lo que has hecho es maltratarme, sin mostrar ni un ápice de arrepentimiento ni de preocupación por mi estado de salud, que es lo más grave. Yo he estado siempre para ti y tu respuesta cuando te he necesitado es gritarme, insultarme y agredirme y dejarme tirada sin importar el daño o cómo me había quedado o cómo les había afectado a los niños", termina Arancha Palomino.

Este miércoles, En boca de todos ha conseguido, en exclusiva, las primeras palabras del actor tras la acusación de las autoridades: "Mira, voy a hacer esta manifestación por vuestro trabajo y demás. Vamos a emitir, se está preparando ya, un comunicado que va a ir a todos los medios, firmado por mi mujer y por mí, por nuestros abogados, donde se va a dejar perfectamente zanjado este tema".

Por su parte, el reportero del matinal de Cuatro ha querido preguntar al actor acerca de los mensajes que narran las presuntas agresiones y malos tratos de Lorenzo a Palomino que la Guardia Civil había encontrado en el móvil de la mujer durante la investigación del caso de la muerte de la tía Isabel: "No voy a hacer ninguna declaración más por recomendación de mis abogados. Es absolutamente falso, no voy a entrar en nada más. El comunicado os va a decir todo".

Asimismo, Luis Lorenzo ha agregado que el comunicado sería emitido este miércoles. El reportero del programa ha apuntado que, según el intérprete, los mensajes están descontextualizados y cuando los llamen a testificar por este caso de presuntos malos tratos, ambos se acogerán a su derecho a no declarar, con lo que esperan que el caso se archive.