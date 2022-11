Luis Lorenzo, en exclusiva para 'El programa de Ana Rosa': "En mi casa no había nada, desde el año 2016 las pilas ya no llevan cadmio"

La muerte de la tía Isabel sigue siendo una de las investigaciones más mediáticas debido a la presunta implicación del actor Luis Lorenzo que, a la salida de los juzgados, afirmó que la investigación encargada de esclarecer las causas del fallecimiento era "una soberana chapuza".

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha entrevistado, en exclusiva, al intérprete que, desde el primer momento, ha destacado: "Soy absolutamente inocente. Tanto yo como mi mujer". Asimismo, ha explicado: "Cuando Isabel fallece, que es sobre las 8:00 horas, cuando nos lo comunica la cuidadora, que habla con mi mujer, nosotros nos dirigíamos en tren hacia Asturias para llevar una documentación que ya habíamos pactado con la Comandancia de la Guardia Civil de Grado".

"Era una documentación acreditativa de cómo estaba Isabel médicamente y cómo estaba atendida por una supuesta denuncia por secuestro más de las que habían interpuesto los tíos de Arantxa contra ella y contra mí. En este trayecto, a la altura de Valladolid, se nos da la triste noticia. Arantxa entra en shock y habla con la chica. Le dice que dado que están los niños allí y que tú también -Ana Elisabeth, la persona que la cuidaba- estás en shock, nos vamos a dar la vuelta inmediatamente, espera a que lleguemos", ha relatado Lorenzo.

"Nada más llegar a Valladolid, a las 9:00 horas, nos dirigimos otra vez a Madrid. Ahí es donde sucede todo. Llegamos a Chamartín sobre las 11:00 horas. Recojo mi coche de la estación y nos dirigimos a Rivas, donde está nuestro domicilio. Cuando llegué a casa, son las 12:00 horas. Lo que hago es poner un poco de orden y cogí el teléfono para llamar al 112 y comunicar que había fallecido una persona. Me preguntan si la muerte se esperaba y digo que sí, puesto que se había desahuciado a Isabel hacía tres o cuatro semanas", ha agregado el intérprete.

Además, el actor ha querido apuntar como un "dato importante", que "la doctora no acudió a casa hasta tres horas después" de su llamada al 112: "Personalmente, fui con mi coche al centro de salud para reclamar su asistencia y la respuesta fue que, por protocolo, se atiende primero a los pacientes vivos y luego se dedican a las defunciones".

Desde el plató del matinal, Ana Rosa Quintana ha señalado que le parecía increíble que, pese a los "cargos tan terribles, pues tanto el actor como su esposa están siendo investigados por la muerte de Isabel, "la tranquilidad y la serenidad" que la pareja está demostrando ante los medios: "Aunque solo sea por el perjuicio a vuestra imagen pública durante tanto tiempo es para estar preocupado".

"Tú sabes muy bien que la procesión va por dentro, Ana Rosa, y así es. Pero tenemos que salir a la calle cada día. Tenemos dos niños pequeñitos que han estado señalados en el colegio. He tenido que cambiar de colegio a uno de mis hijos por lo que está sufriendo allí. Te puedo asegurar que esa tranquilidad solo la da el que pueda dormir cada noche, gracias a Dios, sin pastillas, por una sola razón: nadie ha asesinado a Isabel. Esa es la tranquilidad", ha afirmado Luis Lorenzo.

"Más allá de todo eso, no voy a aparecer de forma denostada, tirado por el suelo o metiéndome en una cama porque no he hecho nada. Es verdad que es difícil cada día a día, Ana Rosa, no te lo puedes imaginar, pero por el daño que se ha hecho a nuestros hijos. Por el daño de ver a dos niños que han sufrido una escabechina mediática sin precedentes y que, a día de hoy, estoy absolutamente de acuerdo contigo: se nos está investigando por el cargo más grave que existe, que llevaría aparejado una pena de 20 a 25 años. ¿Crees que alguien está bien así? No, sería un psicópata. No somos ningunos psicópatas", ha agregado Lorenzo.

"Somos conscientes de lo que estaba en juego, pero tenemos la conciencia tranquila y además, evidentemente, las últimas informaciones por parte de toxicología dicen claramente que existe una enorme posibilidad de que pueda ser una muerte natural y a eso nos aferramos. Claro que esperamos con ahínco ese informe final y claro que estamos convencidos de que el resultado va a ser muerte natural. Simplemente, porque nosotros no hemos envenenado a Isabel. Te lo juro por mi vida", ha sentenciado el actor.

El actor también ha comentado cómo comunicaron la noticia del fallecimiento de Isabel al resto de familiares: "Comenzaron a llamarnos, delante de medio pueblo, 'asesinos'". Además, ha agregado que les impidieron enterrar a la mujer y que fueron los familiares quienes solicitaron la autopsia de Isabel: "Creo que cualquiera en su sano juicio, si hubiese envenenado a esta señora, la hubiera incinerado".

Asimismo, el actor ha destacado que tanto él como su esposa se enteraron de los resultados de la primera autopsia cuando ya se había puesto en marcha el sumario y que fue en la segunda autopsia cuando se empezó a hablar de un posible homicidio: "Este informe de la forense no acredita laceración ni abrasión en ningún órgano. De repente, solo aparece un riñón. No se ven los órganos diana afectados por nada ni las vías aéreas. Es decir, no se explica ni el cómo ni el cuándo ni el dónde ni con qué dosis. Se habla de la posibilidad de que sea con el cadmio. Señores, desde el año 2016, las pilas ya no llevan cadmio".

Respecto a sus polémicas declaraciones acerca de cómo se había llevado a cabo la investigación, el actor ha destacado: "Mi máximo respeto a la Guardia Civil, mi abuelo fue Guardia Civil. Pero el equipo de investigación de la comandancia de Tres Cantos, en este caso y me reafirmo, no ha hecho bien su trabajo".

"En esa panera lo que había era sal, bicarbonato sódico y azúcar. Se estuvo especulando con esos polvitos. Luego hubo un informe de criminalística que corroboró que no había cadmio en la casa y que las dosis mínimas de manganeso que aparecen en un frasquito destinado como tinte para los zapatos son de uso doméstico y no podrían producir la muerte. Por tanto, no hubo ni una sola prueba de esos materiales pesados que aparecen en la analítica de Isabel. En mi casa no había nada", ha apuntado Luis Lorenzo.

De la misma manera, el actor ha destacado que tanto él como su familia están "amparados por la presunción de inocencia", pero no pueden hacer una vida normal porque están "señalados", aunque cada vez menos porque los ciudadanos están brindándoles su cariño.

Por su parte, Ana Rosa ha preguntado al actor cómo puede ser que el estado de salud de Isabel empeorase tanto desde que fue a vivir a casa de Luis y Arantxa, a lo que Lorenzo ha respondido: "Ella había sido diagnosticada por una doctora con un principio de demencia y se le había mandado una medicación. Cuando sus familiares dicen que estaba perfecta, es absolutamente falso. Tenía un temblor parkisoniano por el que estaba medicada. Tomaba medicamentos para la hipertensión y tenía una sordera, que es anecdótico. Ella estaba bien, era autónoma. No tenía ningún problema de movilidad y de la cabeza, gracias a Dios, estaba estupenda, pero sí había patologías previas".

Además, el actor ha apuntado que Isabel decidió mudarse con él y con Arantxa porque tenía una revisión con la misma doctora: "La vuelve a ver, le prescribe un escáner y le aumenta la dosis de Reminyl a 8 miligramos. A partir de ahí, para poder financiar ese medicamento, se acude a la Seguridad Social. Quiero aclarar que no existe ningún periplo de médicos. Cada medicamento, cada pauta y cada cambio ha sido siempre con supervisión por parte de neurólogos o del médico especialista que le tocase".

En lo que respecta a las transferencias que se hicieron desde la cuenta de la tía Isabel, Lorenzo ha recalcado: "Quedaban deudas pendientes. Había que pagar a la chica que la cuidaba, un armario que se encarga adaptado a su habitación, una provisión de fondos para la funeraria". Además, el actor ha destacado que, de alguna manera, Arantxa estaba disponiendo de un dinero que "ya era suyo": "Los gastos que se han hecho han sido para Isabel. ¿Que mi mujer es derrochona? Ya te lo digo yo, Ana Rosa. Un desastre administrando el dinero de casa. Un absoluto desastre. ¿Que le quiso dar lo mejor a su tía? Sí, era como su madre, la única familia que le ha quedado viendo, sobre todo, el tipo de familia que tiene enfrente".

"Si mi mujer hubiera sabido que Isabel iba a fallecer tan pronto, se habría gastado más dinero. Habrá gente a la que le parezca mal, pero creo que se lo merecía, Isabel se lo merecía. Tener a Isabel en casa fue, única y exclusivamente, por amor. La herencia no se ha disfrutado, sigue ahí. Si mi mujer, en 48 horas hubiese querido disfrutar de la herencia solo tendría que haber ido al banco, haber liquidado el impuesto de transmisión patrimonial o de sucesiones y le habrían autorizado recuperar los 115.000 euros que quedaban allí, que tampoco es una cantidad impresionante", ha resaltado Lorenzo.

El actor ha destacado que, en ningún momento, Isabel estuvo incomunicada y que, incluso, tenía su propio teléfono: "La familia de Arantxa, en este caso sus dos hermanos, han querido tener siempre controlada a Isabel. Sobre todo, porque querían controlar su economía. No en vano, poco antes de venir a Madrid, Isabel retiró a su hermano José María como autorizado en su cartilla porque él le pide explicaciones por comprarse un aparato para los oídos que le costó casi 1.000 euros aquí en Madrid. Lo que tenía Isabel era un gran conflicto de lealtades".

Luis Lorenzo ha agregado que el resto de familiares de Isabel querían enviarla a una residencia, pero la mujer no estaba dispuesta a ello: "Isabel quería estar aquí, con una familia, acompañada de su sobrina que, como ya se ha dicho, era su niña mimada. La familia de Isabel tenía un plan establecido donde utilizaron el mismo modus operandi que con la madre de mi mujer. Por una herencia, la llevaron a un juicio, perdieron y fueron condenados en costas. La humillaron delante de un pueblo entero. Lamentablemente, pocos meses después, la madre de mi mujer, falleció".

El intérprete ha desmentido que Isabel estuviera siendo maltratada por Luis o Arantxa: "En algún momento pudieron tener una conversación con un tono más alto, entre otras cosas, porque Isabel no se ponía los aparatos y estaba bastante sorda. ¿En algún momento a una persona con esta demencia hay que estar detrás de ella o ir para que se coma la comida o se bañe? Claro que pueden surgir estas discusiones. En algún momento pudo haber un tono más alto o un grito, pero un maltrato no existió jamás".

Pese a la petición de Ana Rosa para que Luis Lorenzo contestase a las preguntas del resto de colaboradores del matinal, el actor ha señalado que este jueves solo iba a responder a las cuestiones formuladas por la presentadora y por Israel López, encargado de la entrevista.