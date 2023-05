Elena Picatoste, de la Fundación del Lesionado Medular: "Nuestro reto es transformar la fisioterapia en algo lúdico"

"Que cualquier entidad apueste por un proyecto nuestro nos da un impulso para poder seguir trabajando. Prácticamente todos los servicios que prestamos son gratuitos, así que sin estas aportaciones, públicas o privadas, no podríamos ni existir", dice agradecida Yolanda Hernández, directora de Aspaym Madrid (Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas). El motivo de su agradecimiento es que la Fundación Inocente Inocente ha hecho entrega de 15.000 euros a Aspaym Madrid y la Fundación del Lesionado Medular, dos entidades que trabajan juntas.

Con el dinero se va a becar a cuatro niños y niñas con discapacidad de la Comunidad de Madrid para hacer rehabilitación una vez a la semana durante un año en la Fundación del Lesionado Medular.

"Es importante decir que cuando hablamos de rehabilitación de un niño o niña no es rehabilitación y ya está", cuenta Yolanda. "Hay que hacer un acompañamiento en todo su ciclo vital: ocio, educación, crecimiento en familia. Esta es la manera de que crezca en igualdad de oportunidades como el resto de niños que no tienen discapacidad". La rehabilitación es, por tanto, un paso más en dicho acompañamiento.

La Fundación del Lesionado Medular trabaja la rehabilitación en el ámbito sensorial, cognitivo, social, motor y emocional. Las terapias van desde la reeducación de la marcha y la simulación de actividades de la vida diaria a la comunicación, estimulación cognitiva y sensorial o resistencia cardiopulmonar. "Aquí hacemos un trabajo interdisciplinar", explica Elena Picatoste, fisioterapeuta experta en neuropediatría del área de rehabilitación de la Fundación del Lesionado Medular. "A veces la gente piensa que solo damos masajes y no. Los niños vienen con déficit motor, sensitivo, muchos tipos de déficit y aquí trabajamos para facilitar el movimiento y la experimentación. Son personas que están en desarrollo, al contrario de lo que le sucede a un adulto, y además no se desarrollan igual que los niños sin patologías", cuenta Elena.

A veces estos niños tienen dificultades de aprendizaje porque no han podido explorar. Así como un bebé primero mueve la cabeza, luego se da la vuelta y va pasando por distintas etapas de desarrollo, "a un niño con parálisis cerebral, por ejemplo, le facilitamos ese movimiento y ese desarrollo para que lo experimente y aprenda. Y lo hacemos con su patrón porque se mueve de manera diferente, adaptas el tratamiento a la patología. Siempre trabajamos en programas individuales, adaptando un tratamiento para que vaya en línea con las necesidades de cada niño. Nos enfocamos en él y en las familias", dice Elena.

"Yo me voy a guiar por los objetivos del niño y de la familia. Si el objetivo del niño es estar de pie porque quiere jugar a los dardos, me coy a centrar en eso. Si la familia me dice que quiere que el niño se pueda desplazar para que tenga cierto grado de independencia, me centraré en eso", explica Elena.

Un niño trabaja la reeducación de la marcha y la funcionalidad motora Cedida Fundación del Lesionado Medular

Los chavales con lesión medular tienen que aprender también el manejo de la silla, algo que se trabaja en terapia ocupacional. "Pero antes de llegar a ese programa hay que hacer un trabajo previo de fortalecimiento muscular, control del tronco y ya finalmente el manejo de la silla en sí", explica a Elena. En el área trabajan con nuevas tecnologías, que son sistemas que dan una respuesta instantánea al movimiento que se está haciendo. Por ejemplo, tienen cintas y bicis con pantallas táctiles que ofrecen al momento la velocidad, fuerza, qué pierna está más activa, etc. "Todo esto mantiene a los niños motivados", cuenta Elena.

Otro elemento importante del área de rehabilitación es el juego. "Una consola como la Wii te da también una respuesta instantánea de lo que estás haciendo. Aquí las consolas las usamos mucho, a los niños les motivan y es algo que está en su entorno. El Mario Kart triunfa, de lo que se trata es de transformar la fisioterapia en algo lúdico. Los niños aprenden por repetición y si quieres conseguir un movimiento tienes que repetirlo. A un adulto le dices repite este movimiento veinte veces y lo hace, pero un niño a la quinta ya está harto, por eso tenemos que mantenerlos motivados y participativos".

La motivación no solo está pensada para el momento, los niños que acuden al área de rehabilitación tendrán que ir mucho a terapia a lo largo de su vida, de ahí la importancia de que estas primeras experiencias sean divertidas y motivantes. "Esto es algo que no han elegido y poder disfrutarlo es muy importante porque además los mantiene adheridos al tratamiento", dice Elena. Ahora van obligados a terapia por ser niños, pero cuando crezcan tendrán la capacidad de decidir si quieren o no ir y el ideal es que sí vayan, que no la dejen cuando hayan llegado a la edad adulta.