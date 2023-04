'MasterChef' pone a los aspirantes a cocinar para el diablo y a hablar de sexo, ante la incomodidad de Fray Marcos y Luca

El concurso de cocina de La 1, Masterchef, llevó a cabo en su última emisión una prueba de exteriores que consistía en visitar la carpa del espectáculo Bacanal, el circo de los horrores y preparar un menú para su protagonista, el diablo (Suso Silva) y los miembros del equipo del show.

El caso es que ese ambiente pícaro y la temática relajada del espectáculo hizo que algunos concursantes hablaran de sus pareceres sexuales y confesaran algunas anécdotas sobre el tema.

"A mí las cosas oscuritas me hacen estar en mi ambiente", confesaba Ana en un momento dado. En esa línea estaba Francesc: "Me siento como el turrón, he vuelto a casa y no es por Navidad. Me están saliendo los colmillos", confesaba.

Eneko se interesó por el tema y le pidió más información a Francesc, que habló muy a favor de los clubs liberales, los que considera un "planazo" para ir con su pareja para avivar la llama. "Yo tengo mucha suerte porque mi mujer me sigue encantando, sigo teniendo vida animaba", respondía Eneko. "Es muy divertido, despierta instintos y la gente hace cosas que normalmente no haría. Van a un sitio como este y se vuelven locos", insistía Francesc.

Laura reconocía por su parte que las fiestas liberales le gustan y que ha ido a alguna, aunque "nunca así tan viciosos". "Me siento como en casa, la lujuria me encanta, me encanta la vida oscura", reconoció la aspirante, que ha ido a "fiestas de intercambio de parejas", aunque aseguró no haber hecho uno de esos intercambios.

Quienes no se sentían tan a gusto fueron el religioso de la edición, Fray Marcos, al que la temática libidinosa y satánica no le gustaba por motivos obvios. De hecho, él no interactuó con el personaje del diablo, aunque se tomó con humor todo el asunto.

A Luca le daba mucho miedo todo el asunto, especialmente el actor caracterizado de Lucifer. "Ay, pero qué miedo. Por favor, qué miedo me da este hombre", decía el joven concursante.

Los miembros del jurado también entraron en el juego y se disfrazaron de seres malvados, siendo Jordi Cruz el que se llevó la palma, convirtiéndose en un "ángel negro" que bajó desde las alturas gracias a un arnés y un cable.