Carme Chaparro ha dado detalles de una dura experiencia de vida que tiene que ver con un acosador obsesionado con ella. Según cuenta en Lecturas la periodista, ha recibido "amenazas de muerte de un acosador" durante años. "Tuve que llevar un guardaespaldas armado", revela.

"Fueron años de obsesión. Mi acosador decía que mi cadáver iba a llegar en trocitos al colegio de mis hijas", relata la escritora, que asegura que este asedio enfermizo fue consecuencia de su posicionamiento feminista en redes sociales. Por eso, tuvo que denunciarlo hasta en dos ocasiones. la primera, señala la revista, la Fiscalía ni siquiera se presentó a la vista judicial.

"Estando de promoción en Valencia me persiguió por toda la ciudad y tuve que salir corriendo, mientras él me gritaba que me iba a matar", desvela también Carme, al hablar de otro de los episodios traumáticos vividos por culpa de este acosador.

Este, incluso, llegó a publicar la dirección de su domicilio y el colegio donde iba su hija mayor. Fue justo cuando nació su hija pequeña. "De repente me encontré con un bebé recién nacido sin querer salir de casa por si me estaba esperando en la calle".

Según relata, ahora está "bien". "Conozco su cara y voy con mil ojos. Creo que él tiene un trastorno de amor-odio conmigo. Cuando le condenaron me mandó un correo electrónico, que yo podía haberlo llevado al juez y que le metieran en prisión. En las redes sociales no ha vuelto a acosarme".