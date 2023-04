Beth se reconcilia con su himno, 'Dime', 20 años después de ir a Eurovisión y RTVE le hace un documental

Han pasado dos décadas desde que Beth fuese a Riga (Letonia) para representar a España en el Festival de Eurovisión. Pese a que no puede faltar en ninguna buena verbena su canción, elegida por el público de la segunda edición de Operación Triunfo y recordada con muchísimo cariño por los eurofans, ella ha pasado 20 años sin cantarla. ¿Por qué?

Tal y como ha confesado en varias entrevistas, Beth nunca se sintió a gusto con Dime, el tema compuesto por el dúo vasco Andermay (Ander Pérez Nemowave y Amaya Martínez) que la llevó al éxito más noticiable de su carrera.

¿Recuerdas cómo fue su paso por Eurovisión?

Pese a que llegó a encabezar las apuestas, Beth quedó en una buena octava posición, pero para ella no fue suficiente y, desde ese momento, renegó de la canción que tantas alegrías le había dado.

"Fue un marrón ir a Eurovisión con esa canción"

En numerosas entrevistas, como en FormulaTV, Beth confiesa que no le gustaba nada la canción, llegando incluso a decir que no quería ponerla en su primer disco. Su paso por el festival fue para ella una experiencia y una fiesta, pero reconoce que tampoco se sentía identificada con la idea de representar al país: "Nunca he sido muy patriota e intentaba obviar el tema de ir a representar a España".

Ahora, 20 años después, Beth se ha reconciliado por fin con este temazo que, le guste o no, es historia del pop español. Sin ir más lejos, hace un mes, la artista catalana se volvió a subir a un escenario para cantar Dime en la PreParty eurovisiva de Barcelona.

La actuación fue tan aclamada por los seguidores de Eurovisión que RTVE no dudó en grabarlo todo y, próximamente, se podrán ver todos los entresijos de esta reconciliación musical en un documental que se estrenará este jueves en Madrid, en la fiesta de despedida a Blanca Paloma antes de viajar a Eurovisión. Y en mayo podrá verse a través de RTVE Play.