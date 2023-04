'En boca de todos' muestra las declaraciones de los niños de la 'Casa de los horrores': "Mi padre me dio con un martillo en la cabeza"

El caso de unos niños, presuntamente maltratados por su padre en su casa de Colmenar Viejo conmocionó a nuestro país hace algunas semanas. Todo comenzó cuando la jefa de estudios del colegio de Madrid en el que estudiaba una de las niñas notó que necesitaba ayuda.

La mujer se llevó a la niña y trató de averiguar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando la menor rompió a llorar y, finalmente, reveló el horror que estaba viviendo en su hogar: "No quiero volver a casa. Por favor, ayúdame. No puedo regresar".

Este martes, En boca de todos ha mostrado las aterradoras declaraciones de los niños: "Mi padre, cuando le digo que yo no he sido alguna cosa, me ahoga, me sube, me levanta, y cuando me ahoga con todas sus fuerzas, pues yo... Es como si la mente se me fuera en blanco... Me dice que como lo vuelva a hacer me mata".

Ver la televisión o leer un libro que no era aceptado por el padre, médico en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, era un motivo más que suficiente para someter a los pequeños a terribles castigos: "Mi padre nos desnudaba y nos daba con el rodillo de cocina. Se enfadó y me empezó a dar un martillo en la cabeza o, a veces, en la mano".

Por su parte, las dos hermanas mayores han confesado que hablaron con la madre sobre lo que sucedía en la vivienda y, aunque la han exculpado, han destacado que no hizo nada por frenar la situación: "Mi madre nos dice que aguantemos hasta los 18 años y que, entonces, nos vayamos de casa".