'En boca de todos' habla con una vecina de la Casa de los Horrores: "Al padre le escuchábamos gritar a los niños y a su mujer"

El maltrato sufrido por los ocho hijos de una familia por parte de sus padres se ha convertido en el tema del que todo el mundo habla en los últimos días. Todo sucedía en una vivienda de Colmenar Viejo, en Madrid donde, ahora, las autoridades tratando de averiguar cómo se producían los malos tratos por parte del padre y si también la madre intervenía en ellos o, por el contrario, era la novena víctima.

Este martes, En boca de todos ha podido hablar, en exclusiva, con una vecina de la Casa de los Horrores, quien ha dejado claro que esta situación no es novedosa, sino que los niños llevaban años sufriendo el maltrato por parte del padre que, además, es médico, se encuentra en libertad y ejerciendo en el hospital de Madrid en el que trabaja.

"Escuchábamos mucha violencia. Un día prendieron fuego y los vecinos fueron los que lo apagaron porque de dentro no salió nadie", ha comentado la vecina, que ha preferido ocultar su rostro de las cámaras del matinal de Cuatro.

Además, la mujer ha asegurado que la madre de los niños también recibía gritos e insultos por parte del hombre: "Al padre le escuchábamos constantemente gritar a los niños y a su mujer. A la madre la trataba con un desprecio en la voz... fatal. Y a los niños, continuamente gritándoles e insultándoles".

"Esto era un infierno. Hace muchos años que estaba pasando y tenían que ponerle solución", ha agregado la vecina. Por su parte, desde el plató del matinal, Diego Losada no ha podido ocultar su indignación: "Agradecemos el testimonio de esta señora, pero si ya llevaba años pasando esto, cómo no se ha denunciado antes".

Nacho Abad, sin embargo, ha recalcado: "La vecina con la que hemos hablado ha llamado en varias ocasiones a la Policía, así que puede que quien no hizo bien su trabajo fuera la Policía". Unas palabras que no han sentado bien al exinspector Carlos Segarra, quien ha destacado que, si los agentes no hicieron caso con una llamada, la vecina debería haber insistido hasta que se tomasen las medidas necesarias para proteger a los ocho menores.