Zazza 'el italiano', conocido en YouTube por sus peligrosos vídeos, habla sobre la ciudad más insegura de España: "Es una barbaridad"

Zazza 'el italiano' es uno de los youtubers que más creció en 2022, cuando decidió adentrarse a grabar en algunos de los barrios más marginales de España y del mundo. Sus vídeos virales le han reportado más de medio millón de suscriptores en menos de doce meses.

En los últimos días, ha vuelto a ocupar todas las redes sociales tras conceder una entrevista en el pódcast de la marca de snacks B3TTER. En el encuentro ha sido muy sincero sobre la ciudad más peligrosa de nuestro país.

Para el creador de contenido no hay duda, es Barcelona. Aunque hay barrios concretos en otras localidades que es mejor evitar, la ciudad condal es la más insegura en todos los aspectos.

"Madrid tiene el barrio más peligroso, la Cañada Real", ha asegurado. De hecho, ha señalado que es "mucho peor" que las 3.000 viviendas de Sevilla.

"La 3000 siempre digo que es peligroso porque fue uno de los primeros vídeos que grabé y nunca había visto algo así", ha recordado: "Pero luego he visto peor".

Sin embargo, "si hablamos de robo y peleas, Barcelona es la ciudad más peligrosa", ha vuelto a reiterar: "No lo digo yo, lo dicen los datos. Es una barbaridad".

Eso sí, más allá de las grabaciones de YouTube, su experiencia personal en Barcelona tampoco es positiva. "Me han atracado cinco veces", ha confesado: "Antes de empezar el canal".

La peor, ha recordado, fue hace dos años por el puerto, cuando le agredieron cinco hombres, le dieron una patada y un puñetazo para que cayese. Cuando intentó evitar el robo, le empezaron a estrangular y perdió el conocimiento.

Por suerte, ha asegurado que otro hombre con un cuchillo paró el altercado. "Me salvó la vida y no me robó nada", ha comentado agradecido.