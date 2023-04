Camilo Blanes, al límite: "En su casa solo hay destrucción y caos. Sabíamos que esto iba a acabar mal"

Camilo Blanes ha vuelto a preocupar a su entorno tras sus últimas publicaciones en las redes sociales. "Aquí en la casa del rey", escribió el fin de semana el hijo de Camilo Sesto, de 39 años de edad y nacido en México, en una publicación en la que posa con lo que parece una peluca negra en dos fotos diferentes.

En los comentarios a estas publicaciones, sus seguidores no han ocultado su preocupación, algo que fue respondido por él mismo con una pregunta y un gesto llevándose el dedo a la sien que ha desatado cierta polémica: "¿Estáis bien?".

Además, su madre, Lourdes Ornelas, decidió entrar en directo en Fiesta para hacer un grito desesperado sobre su hijo. "Legalmente no puedo hacer nada, su vida está en peligro", aseguraba, totalmente abatida, la mujer en su llamada al programa de Telecinco.

"Ya no se puede hablar con él", se lamentaba. "No tengo a nadie de confianza a quien acudir para que le ayude, todos van por intereses. Es un adulto, no se puede inhabilitar", resumía, para concluir lo que pasa cuando se ven en el domicilio. "Cuando voy, me dice que me vaya de su casa".

Precisamente este martes llegan noticias de su domicilio. Según el entorno de Camilín, al que ha tenido acceso Semana, la casa que heredó de su padre en la localidad madrileña de Torrelodones "es ahora un poblado indio. Un lugar que ha sido saqueado y devastado. Allí solo hay destrucción y caos", detallan.

"Los que conocemos a Camilo Sesto de toda la vida, así como a Camilín, siempre supimos que esto iba a terminar sucediendo. Sabíamos que esto iba a acabar mal, que Camilín nunca tendría una vida normal...", señalan esas mismas fuentes, que se definen como su "mano derecha".

Pero esto no viene de ahora, aseguran. "Sus problemas no surgen a raíz de la muerte de su padre". Insisten en que arrastra diversas situaciones complicadas desde hace décadas: "Lo que sucede viene desde que era un niño, cuando su padre organizaba fiestas en su casa de Miami. Tiene problemas desde que era un chaval. No ha caído en una depresión. Lo suyo no es un duelo por la muerte de su padre. El fallecimiento de Camilo Sesto no fue una pérdida tan grande para él. Desde que este chico era joven hacía cosas que no eran ni medio normales".