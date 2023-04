Camilo Blanes responde, con peluca y un comentado gesto, a los que se preocupan por él: "¿Estáis bien?"

Este sábado, el hijo del cantante Camilo Sesto, Camilo Blanes, volvió a preocupar a sus seguidores después de una inquietante publicación en su cuenta de Instagram, donde muestra un aspecto desmejorado.

"Aquí en la casa del rey", escribió Blanes, de 39 años de edad y nacido en México, en una publicación en la que posa con lo que parece una peluca negra en dos fotos diferentes.

Unas imágenes a las que reaccionaron sus seguidores en las redes, que no ocultaron su preocupación. "Estás irreconocible, Camilo. Tienes todo para triunfar, no te dejes morir", dice un comentario. "Pide ayuda, no te acabes la fortuna de tu padre teniendo un potencial grande y enfócate en el mejor camino. ¡Qué tristeza!", dice otro de los seguidores del cantante. "Rezo por ti, Camilo, Pide ayuda. Eres un buen chico y toda España te quiere. Vete a un médico, te ayudará y aprenderás a disfrutar de la vida. Ánimo, tú puedes", asegura otro.

Horas después, y tras haber borrado las fotos, el hijo del afamado cantante ha reaparecido en la misma red social, pero esta vez para mandar un claro mensaje a esos seguidores que se preocupan por él.

Con una peluca puesta, el hijo de Camilo Sesto responde con otra pregunta. "¿Estáis bien?", escribe, mientras se lleva su dedo índice a la sien en un gesto que ya está siendo muy comentado en internet.